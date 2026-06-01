Verdikt: útočil ruský Geran. „Unáhlené závěry,“ reagoval Putin naznačil svoji verzi

Rumunsko tvrdí, že dron, který narazil do obytného domu ve městě Galați u hranic s Ukrajinou a Moldavskem, byl ruský a že za incident nese výhradní odpovědnost Moskva. Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Rumunsko z „unáhlených závěrů“ a vyzval Bukurešť k předložení důkazů. Naznačil přitom, že dron byl podle něj ukrajinský.
K pádu dronu došlo v pátek ráno v blízkosti hranic s Moldavskem a Ukrajinou během ruských útoků na ukrajinské cíle. Podle Bukurešti při dopadu explodovala celá bojová nálož dronu, což vyvolalo rozsáhlý požár v desátém patře bytového domu. Incident si vyžádal hospitalizaci dvou lidí.
V neděli rumunský prezident Nicușor Dan oznámil výsledky technické analýzy. „Dron, který ve čtvrtek večer havaroval v Galați, je Geran-2 ruské výroby,“ napsal Dan na síti X. „To je jednoznačný závěr technické zprávy dokončené experty rumunského státu,“ dodal.
Podle Rumunska, které je členem NATO, jde o první známý zásah obytné budovy mimo Ukrajinu od chvíle, kdy Rusko v roce 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně poděkoval svému rumunskému protějšku za objasnění situace.
„Fakta jsou nejlepší léčbou Putinových lží a dokazují, že ruské manipulace neuspějí,“ uvedl Zelenskyj na sociálních sítích. „Ukrajina je připravena úzce spolupracovat při čelení společným hrozbám a při posilování ochrany lidských životů – nejen pro naši zemi, ale také pro přátelské Rumunsko a zbytek Evropy,“ dodal ukrajinský prezident.
Podle Zelenského se Moskva snaží testovat reakci a vzdušnou obranu členských zemí NATO. V neděli proto vyzval ostatní členy aliance k razantnější reakci na incident.
Rumunské závěry však Moskva odmítá. Ruské velvyslanectví v Rumunsku již v pátek obvinilo zemi, že incident zinscenovala jako provokaci. Bukurešť následně uzavřela ruský konzulát v Constantě a předvolala si ruského velvyslance. Ruské ministerstvo zahraničí přislíbilo na tento krok „odpovědět“, uvedla ruská agentura TASS.
Ruské velvyslanectví v sousedním Moldavsku upozornilo, že podobnou „provokaci“ se chystá „zinscenovat“ i Kišiněv. Například podle analýzy amerického Institutu pro studium války (ISW) si tak Moskva připravuje podmínky, „které by v budoucnu mohly Rusko zbavit odpovědnosti za případné neúmyslné zásahy Moldavska ruskými drony, případně za možný útok pod falešnou vlajkou namířený proti Moldavsku“.
Rumunský prezident v rozhovoru pro stanici BBC dodal, že země by mohla přijmout další diplomatická opatření proti Rusku. Nevyloučil ani možnost vyhoštění ruského velvyslance. Podle Dana Bukurešť za poslední dva roky zaznamenala až třicet incidentů souvisejících s ruskými drony.
Putinova teorie
Putin obvinění odmítl už v pátek. „Nikdo nemůže určit původ jakéhokoli letounu, dokud nebude provedeno řádné forenzní zkoumání,“ uvedl na tiskové konferenci v Kazachstánu. „Pokud nám (Rumunsko) poskytne jakákoli objektivní data, pak událost vyhodnotíme a sdělíme svůj názor na to, co se stalo,“ cituje ho například server The Moscow Times.
Nicméně dodal, že dron mohl být ukrajinský. Podle Putina se mohl opakovat stejný scénář jako v pobaltských zemích, kde se pravděpodobně ukrajinské drony při útocích na Rusko odchýlily od kurzu a dopadly na území států NATO.
„První reakce byla tehdy úplně stejná jako nyní v Rumunsku – naprostá panika. ‚Ach ne, Rusové přicházejí, Rusové útočí.‘ Krátce nato se ale ukázalo, že šlo o ukrajinské drony,“ prohlásil šéf Kremlu.
„Vletěly tam a zřítily se buď kvůli elektronickému boji, nebo z jiných důvodů, například kvůli technickým závadám. A myslím si, že v tomto případě se s největší pravděpodobností jedná právě o takovou situaci,“ okomentoval Putin pád dronu v Galați.
Rumunsko po incidentu oznámilo, že požádalo NATO o urychlení dodávek prostředků proti dronům. Generální tajemník NATO Mark Rutte ujistil Bukurešť o „absolutní solidaritě“ Aliance a prohlásil, že „bezohledné chování Ruska představuje nebezpečí pro nás všechny“.
Zdroje NATO sdělily agentuře AFP, že zatím není jasné, zda Rumunsko plánuje aktivovat článek 4 Severoatlantické smlouvy, píší média. Tento mechanismus zahajuje konzultace mezi členskými státy a může vést ke společnému rozhodnutí či postupu NATO.
Podle ISW incident naznačuje, že Putin přijal riskantní politiku, v jejímž rámci považuje možnost vstupu ruských dronů do vzdušného prostoru členských států NATO – a také riziko civilních obětí v zemích NATO – za přijatelný vedlejší důsledek současné ruské vojenské kampaně.
Mohlo by vás zajímat: Výběr z debaty Aktuálně.cz „Zasáhne východní křídlo NATO válka?“ v Knihovně Václava Havla
Slavná křižácká pevnost znovu dobyta. Pro Izrael má cenu zlata
Devět století starý hrad, který postavili křižáci, znovu stojí v centru války na Blízkém východě. Izraelská armáda obsadila hrad Beaufort v jižním Libanonu, symbolické bojiště první libanonské války i strategický bod s výhledem na desítky kilometrů okolní krajiny.
Merz chce podle Bloombergu zlepšit vztahy s Trumpem, chystá schůzku s Evropany
Německý kancléř Friedrich Merz chce tento měsíc uspořádat schůzku evropských lídrů kvůli plánu, jak na červencovém summitu Severoatlantické aliance zlepšit vztahy s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. V pondělí o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Bloomberg. Na jednání chce Merz pozvat také generálního tajemníka NATO Marka Rutteho.
ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním
Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje "na všech frontách", včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.
Kritici Pět švestek nešetří. Pořád jsem „mladý Svěrák“, říká režisér a popisuje punk na lodi
Historie se v rodině Svěráků opakuje. Stejně jako Jan Svěrák spolupracoval na svých filmech s otcem Zdeňkem Svěrákem, nyní točí i se synem Františkem. V novém filmu Pět švestek, který hledá recept na štěstí i ve stáří, se „nejmladší Svěrák“ poprvé postavil za kameru. Nový film ale u kritiků sbírá rozpačité recenze. Sám režisér v rozhovoru přiznává, že tlak na úspěch už odmítá řešit.
Politická šikana: Vládní čistky možná mají logiku. A nejde jen o údajný komplot neziskovek
Čistky ve státním aparátu včetně Úřadu vlády, metody práce Andreje Babiše a členové jeho kabinetu, kteří to mají nahnuté. Taková jsou hlavní témata nové epizody podcastu Politická šikana, který pro vás připravili reportéři Radek Bartoníček, Petra Jaroměřská a Vratislav Dostál.