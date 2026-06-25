Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, podle vědců z USA mohou být desítky tisíc obětí

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení, informovala agentura AP s odkazem na Americkou geologickou službu (USGS). V Caracasu se zřítily některé domy. USGS odhaduje, že katastrofa si vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé materiální škody. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová v zemi vyhlásila stav nouze.
První zemětřesení o síle 7,2 stupně mělo epicentrum asi 28 kilometrů na západ od města Morón a jeho ohnisko bylo v 13kilometrové hloubce. Krátce nato USGS ohlásila otřesy o síle 7,5 stupně. Toto zemětřesení bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum se nacházelo 16 kilometrů na jihozápad od Morónu. Rodríguezová uvedla, že zemi zasáhlo skoro 20 následných otřesů. Tato zemětřesení podle AP patří k nejsilnějším za více než 100 let.
„Pravděpodobný je vysoký počet obětí a velké škody, katastrofa je rozsáhlá,“ uvedla USGS a odhadla, že obětí by mohlo být mezi 10 000 a 100 000, píše Reuters.
Prozatímní prezidentka kondolovala blízkým obětí, o jejich počtu se však v projevu vysílaném ve státní televizi nezmínila, uvádějí agentury. Nejasné zůstává také to, kolik lidí utrpělo zranění. Agentura AP píše, že běžní Venezuelané i opoziční politici Rodríguezovou kritizovali za to, že jí trvalo dlouho, než veřejně promluvila. Vytýkají jí také, že úřady doposud neinformovaly o obětech a zraněných.
Uzavřené je hlavní letiště v zemi, které se nachází ve městě Maiquetía nedaleko Caracasu. Jsou na něm velké škody, oznámila Rodríguezová.
Ministr vnitra Diosdado Cabello uvedl, že špatná je situace v caracaské čtvrti Altamira, kde se zřítily obytné domy a další budovy. Vyzval lidi, aby zůstali venku, protože následné otřesy mohou způsobit další škody. Vyzval řidiče, aby uvolnili průjezd pro sanitky a další záchranářská vozidla.
V době zemětřesení bylo mnoho lidí doma, protože ve středu Venezuela slavila státní svátek. Osmdesátiletá María Romerová žijící v jižní části Caracasu řekla, že policie jí pomohla se evakuovat z domu. „Toto zemětřesení bylo strašné, dokonce horší než to v roce 1967,“ dodala.
Do ulic Caracasu vyjely hasičské vozy a fasády některých domů jsou silně poničené. Mnoho obyvatel Caracasu se hned po zemětřesení ocitlo bez dodávek proudu a připojení internetu.
Jeden svědek uvedl, že na straně jejich bytu popraskala zeď a rozbilo se sklo ve vstupní hale. Podle agentury AP byli mnozí lidé v šoku, protože se na domech zřítily celé stěny a z ulice byl vidět nábytek.
Americký systém varování před cunami vydal výstrahu před hrozbou tohoto jevu pro Portoriko a Britské a Americké Panenské ostrovy. Týkalo se také ostrovů u pobřeží Venezuely - Aruby, Curaçaa a Bonairu. Asi po hodině byla výstraha zrušena.
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