Venezuelská prezidentka oznámila výměnu vojenského vedení

Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová ve čtvrtek oznámila výměnu celého vrchního vojenského velení země. Informovala o tom dnes agentura AFP. Učinila tak den po odvolání ministra obrany.

„Oznamuji zemi jmenování členů obnoveného vrchního vojenského velení, kteří budou doprovázet nového ministra obrany generála Gustava Gonzáleze Lópeze,“ oznámila prezidentka na sociálních sítích.

Rodriguezová je u moci od doby, kdy americké jednotky unesly prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu do USA, kde jsou obviněni mimo jiné z narkoterorismu. Rodríguezová spolupracuje s americkou vládou a v nejbližší době neplánuje nové prezidentské volby, na jejichž uspořádání zatím netlačí ani Washington.

Ve středu prezidentka odvolala ministra obrany Vladimira Padrina, který byl v této funkci od roku 2014 a patřil k nejvlivnějším postavám režimu exprezidenta Madura. Rodríguezová udělala ve středu změny i ve vedení dalších ministerstev, mimo jiné resortu dopravy, práce či bydlení.

Novým venezuelským ministrem obrany se ve středu stal Gustavo González López, který byl od Madurova únosu šéfem prezidentské ochranky a vojenské kontrarozvědky. V letech 2019 až 2024 vedl tajnou službu Sebin, za což se ocitl na sankčním seznamu Spojených států i EU, které ho viní z korupce a porušování lidských práv.

