Venezuelská prezidentka oznámila výměnu vojenského vedení

Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová ve čtvrtek oznámila výměnu celého vrchního vojenského velení země. Informovala o tom dnes agentura AFP. Učinila tak den po odvolání ministra obrany.
„Oznamuji zemi jmenování členů obnoveného vrchního vojenského velení, kteří budou doprovázet nového ministra obrany generála Gustava Gonzáleze Lópeze,“ oznámila prezidentka na sociálních sítích.
Rodriguezová je u moci od doby, kdy americké jednotky unesly prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu do USA, kde jsou obviněni mimo jiné z narkoterorismu. Rodríguezová spolupracuje s americkou vládou a v nejbližší době neplánuje nové prezidentské volby, na jejichž uspořádání zatím netlačí ani Washington.
Ve středu prezidentka odvolala ministra obrany Vladimira Padrina, který byl v této funkci od roku 2014 a patřil k nejvlivnějším postavám režimu exprezidenta Madura. Rodríguezová udělala ve středu změny i ve vedení dalších ministerstev, mimo jiné resortu dopravy, práce či bydlení.
Novým venezuelským ministrem obrany se ve středu stal Gustavo González López, který byl od Madurova únosu šéfem prezidentské ochranky a vojenské kontrarozvědky. V letech 2019 až 2024 vedl tajnou službu Sebin, za což se ocitl na sankčním seznamu Spojených států i EU, které ho viní z korupce a porušování lidských práv.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chce chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
ŽIVĚ Pavel se o neúčasti na summitu NATO dozvěděl z médií, chce to řešit s Babišem
Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč ČR neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu NATO. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.