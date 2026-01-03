Venezuela mobilizuje. Útočí na nás USA, hlásí Caracas

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil v sobotu ráno v zemi výjimečný stav. Uvedla to venezuelská vláda, která obvinila USA z útoků na vojenské i civilní cíle v několika venezuelských státech. Agentury předtím informovaly o sérií explozí v Caracasu. Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že útoky ve Venezuele nařídil americký prezident Donald Trump.
Možné americké údery naznačuje rozhodnutí amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), který podle AP ještě před explozemi v Caracasu zakázal kvůli "pokračující vojenské aktivitě" komerční lety ve venezuelském vzdušném prostoru.
Venezuelská vláda, která vyzvala všechny sociální a politické síly k aktivaci mobilizačních plánů, informovala o útocích nejen v Caracasu, ale také ve státech Miranda, Aragua a La Guaira. Madurova vláda rovněž v prohlášení uvedla, že odmítá vojenskou agresi Spojených států a že Američané neuspějí ve snaze připravit Venezuelu o zdroje.
Svědci i média uvádějí, že výbuchy doprovázely zvuky připomínající přelet letadel. Podle Reuters je bez elektřiny část Caracasu, která leží poblíž velké vojenské základny. Série nejméně sedmi výbuchů a nízko letící letadla byly podle agentury AP slyšet dnes kolem 2:00 místního času (7:00 SEČ). Lidé v různých čtvrtích v reakci na to vyběhli do ulic.
Exploze se staly v době, kdy Trump hovořil o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele. Uvedl také, že Madurovy dny jsou sečteny.
Spojené státy přesunuly do karibské oblasti největší flotilu vojenských lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.
Venezuela byla napadena a čelí raketovému útoku, uvedl kolumbijský prezident Gustavo Petro. Vyzval také k reakci OSN i Organizaci amerických států (OAS). "Poplach pro všechny: Venezuela byla napadena. Bombardují ji raketami," napsal Petro na X, aniž jmenoval útočníka. "Organizace amerických států a Organizace spojených národů by se měly okamžitě sejít," dodal levicový prezident.
V pozdějším prohlášení kolumbijská vláda vyjádřila hluboké znepokojení z eskalace napětí v regionu. "Vláda odmítá jakékoliv jednostranné vojenské kroky, které by mohly situaci dále zhoršit nebo ohrozit civilní obyvatelstvo," uvedla. Dodala, že přijala opatření k zachování stability na kolumbijsko-venezuelské hranici.
Dříve tento týden kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Maduro útok jednoznačně nepotvrdil, USA oznámily zásah "přístavní oblasti".
Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po předloňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta. Trump Madura opakovaně vyzval, aby se vzdal úřadu.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Na sociální síti Truth Social to v sobotu oznámil americký prezident Donald Trump, který zároveň potvrdil americké údery ve Venezuele.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek večer řekl, že navrhnul změny na ministerstvu obrany. Současného šéfa resortu Denyse Šmyhala chce nahradit nynějším ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj doplnil, že Šmyhalovi navrhnul, aby vedl jinou oblast práce pro stát.
Trenér Patrik Augusta dovedl potřetí za sebou českou hokejovou reprezentaci do 20 let do semifinále mistrovství světa. Celkově jsou junioři mezi čtyřmi nejlepšími už popáté za sebou. A opět ukazují velkou sílu.
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí. Uvedl to v pátek večer na síti X. Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině a mluvil o "ukrajinských zlodějích". Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Venezuelskou metropolí Caracasem dnes otřásly silné exploze, uvedly agentury. Podle AFP, která se odvolává na reportéra na místě, doprovázely výbuchy zvuky připomínající přelet letadel. Část města, která leží poblíž velké vojenské základny, je podle Reuters bez elektřiny.