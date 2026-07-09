Venezuela požádala Londýn, aby kvůli zemětřesení vrátil zlato uložené v Británii

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová požádala ve čtvrtek Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesením. Bilance obětí přírodní katastrofy, která jihoamerickou zemi zasáhla 24. června, mezitím vzrostla na 3811.
Spor o venezuelské zlato v britské centrální bance Bank of England trvá od roku 2018, kdy britská centrální banka odmítla vyhovět žádosti vlády tehdejšího prezidenta Nicoláse Madura o vydání zlatých rezerv uložených v Londýně. Situace se vyostřila po roce 2019, kdy Británie uznala někdejšího opozičního lídra Juana Guaidóa jako legitimního představitele Venezuely a obě strany začaly uplatňovat nárok na kontrolu nad zlatem v hodnotě více než miliardy dolarů.
"Rozhodla jsem se zaslat dopis anglickému králi s žádostí o uvolnění zlata, které je zadržováno v Bank of England. Toto zlato patří našemu lidu. (Potřebujeme) toto zlato, abychom mohli čelit následkům zemětřesení," uvedla podle agentury AFP Rodríguezová v televizním vystoupení.
Šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez mezitím podle agentury Reuters uvedl, že bilance obětí zemětřesení se zvýšila na 3811. Zraněných venezuelské úřady evidují 16 740, o střechu nad hlavou přišlo nejméně 17 907 osob.
Sever Venezuely zasáhla ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ) krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Nejvíce zasažen byl stát La Guaira a venezuelská metropole Caracas.
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