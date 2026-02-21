Přeskočit na obsah
21. 2. Lenka
Zahraničí

Venezuela pod tlakem USA udělila amnestii 379 politickým vězňům. Další ale ještě drží za mřížemi

ČTK

Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. V pátek večer to podle agentury AFP oznámil poslanec, který je autorem zákona o amnestii schváleného den předtím. Vláda prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové jedná pod tlakem Spojených států. Přijetí zákona přislíbila po sesazení a zajetí někdejšího prezidenta Nicoláse Madura, připomněla AFP.

Venezuela's interim President Rodriguez meets with members of the National Assembly after the approval of the amnesty law, in Caracas
Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová s textem zákona o amnestii.Foto: Reuters
Poslanec Jorge Arreaza v pátek v televizi uvedl, že „amnestie má být udělena a propuštěno má být přibližně 379 vězňů mezi dnešním večerem a zítřejším ránem". Státní zastupitelství podle něj podalo žádosti o amnestii příslušným soudům.

Na možné propuštění svých blízkých čekají u věznic již týdny jejich příbuzní. Amnestie se ale nevztahuje na všechny. Netýká se vojáků a policistů, kteří se účastnili akcí, které byly označeny za teroristické, a vztahuje se jen na 13 konkrétních období v čase prezidenství zesnulého Huga Cháveze (1999–2013) a jeho nástupce Nicoláse Madura.

Venezuela opposition politician Juan Pablo Guanipa meets supporters after house arrest lifted following amnesty law approval, in Maracaibo
Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky Nobelovy ceny míru Marii Coriny Machadové, při rozhovoru s médii poté, co mu bylo po schválení zákona o amnestii zrušeno domácí vězení. (20. 2. 2026)Foto: Reuters

„Mnozí z nás vědí, že zákon o amnestii se našich rodin netýká,“ řekla agentuře AFP devětatřicetiletá Hiowanka Avilaová ještě před oznámením amnestie. Její bratr, třicetiletý Henryberth Rivas, byl v roce 2018 zatčen a obviněn z účasti na pokusu o atentát na Madura. „Můžeme jen čekat na další opatření, možná na milost,“ naříkala žena před věznicí Rodeo 1 vzdálené asi 40 kilometrů od Caracasu, kde si trest odpykává mnoho vojáků nebo policistů.

Podle nevládní organizace Foro Penal opustilo vězeňské cely od začátku ledna, kdy prozatímní vláda oznámila podmíněné propouštění, 448 politických vězňů. Byl mezi nimi i Čech Jan Darmovzal zadržený při turistické návštěvě země v září 2024. Téměř 650 dalších disidentů ale stále ve vězení zůstává.

