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Zahraničí

Venezuela počítá oběti a hledá přeživší, ze zahraničí proudí pomoc

ČTK

Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných, oznámil v noci na pátek tamní ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Předchozí bilance hovořila o 188 mrtvých, více než 1500 zraněných a stovkách zavalených. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky.

Následky ničivých otřesů v přístavním městě La Guaira.
Následky ničivých otřesů v přístavním městě La Guaira.Foto: REUTERS – Gaby Oraa
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„Bohužel jsme dosud přijali přibližně 235 pacientů, kteří již nejevili známky života nebo kteří zemřeli po příjezdu do našich zdravotnických zařízení,“ uvedl Alvarado ve státní televizi. Předpokládá se ovšem, že skutečný počet obětí bude mnohem vyšší.

Podle agentury AFP je mezi oběťmi také nejméně šest cizinců.

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Americká geologická služba (USGS) už ve čtvrtek ráno odhadla, že obětí může být 10 tisíc až 100 tisíc. Webová stránka, zřízená pro sledování pohřešovaných osob a sdílená představiteli venezuelské opozice, uváděla po půlnoci SELČ více než 46 tisíc nezvěstných, napsala agentura Reuters s tím, že není schopna tyto informace nezávisle ověřit.

Server určený pro hledání blízkých zmiňuje 41 700 nezvěstných, z nichž 5730 bylo nalezeno a 35 970 zůstává nadále pohřešovaných.

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Řada zemí včetně Česka přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Některé týmy se už vydaly na cestu do latinskoamerické země. Americká armáda v noci na pátek uvedla, že na logistickou podporu pátracím a záchranným operacím poskytne dvě vojenské lodě a také letadla a vrtulníky.

Spojené státy rovněž uvolní humanitární pomoc ve výši 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun), oznámilo ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí. Washington také přistoupil k dočasnému uvolnění sankcí a povolil transakce související s pomocí po zemětřesení, které by byly za normálních okolností zakázány.

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Dvojice zemětřesení ze středečního večera měla podle seismologických center sílu 7,2 a 7,5 stupně a jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Nejpostiženější je pobřežní stát La Guaira, který se rozkládá u hlavního města Caracasu. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila v zemi stav nouze.

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Zemětřesení patří ve Venezuele k nejsilnějším za více než 100 let. Nejtragičtější zemětřesení v historii amerického kontinentu a jedno z nejhorších neštěstí svého druhu vůbec postihlo v lednu 2010 Haiti. Půlminutové otřesy o síle sedmi stupňů si v nejchudší zemi západní polokoule vyžádaly podle odhadů přes 200 tisíc obětí.

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