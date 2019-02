Ani armáda nás nezastaví. Venezuelští indiáni hrozí Madurovi, chtějí potraviny a léky

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro dál blokuje dodávky humanitární pomoci do země. Čelí kvůli tomu kritice ze zahraničí, venezuelské opozice a nově také původních obyvatel jihu země. Indiánský kmen Pemónů, který žije u hranic s Brazílií, je kvůli tomu připraven jít i do otevřené konfrontace s režimem.

"Jsme fyzicky připraveni, beze zbraní, a jsme ochotni otevřít hranice, aby se do země dostala humanitární pomoc," uvedl pro agenturu Reuters Emilio Gonzalez, šéf oblasti Gran Sabana (území u hranic s Brazílií, pozn. red.). "Venezuelská Národní garda ani vláda to nemohou zastavit," dodal.

Venezuelská opozice vedená prozatímním prezidentem Juanem Guaidóem plánuje, že humanitární pomoc do Venezuely dorazí ze sousední Kolumbie a právě z Brazílie. Z ní by putovala přes území Pemónů.

📹|| GJ @vladimirpadrino: "No aceptamos tutelaje de imperio alguno que pretenda poner sus manos en Venezuela. Ésta es una tierra santa, sagrada, cuna de Libertadores". #LealeasiempreTraidoresNunca #VenezuelaElMejorPaís pic.twitter.com/tODx3s222n — Prensa FANB (@PrensaFANB) February 11, 2019

Pemónové, kterých u hranic s Brazílií žije přes deset tisíc, se venezuelské armádě postavili už nedávno. Odstranili bariéry, které vojsko postavilo na silnici vedoucí do Brazílie.

"Jsme původními obyvateli Gran Sabana. Nedovolíme nějakým generálům, aby rozhodovali za nás," upozornil pak Jorge Perez, tamní zástupce pro indiánské menšiny.

Ten pro agenturu Reuters dodal, že pravidelně navštěvuje nemocnice, kde se pacienti a lékaři potýkají se stále hlubším nedostatkem léků a lékařského vybavení. "V naléhavých případech nás vozí do Brazílie. Nemocnice v brazilském městě Boa Vista (hlavní město brazilského hraničního státu Roraima, pozn. red.) je plná pacientů z Venezuely," dodal.

Indiánům vadí i těžba zlata

Pemónové jsou připraveni zablokovat vstup armádních vozidel do oblasti. Stejně postupovali už loni v prosinci, kdy odřízli silnice a mezinárodní letiště Canaima poté, co bezpečnostní složky zabily jednoho z indiánů. Domorodí obyvatelé žijí v oblasti národního parku Canaima, který v posledních letech trpí kvůli nelegální těžbě zlata.

Opozice tvrdí, že povrchové doly hlídá právě venezuelská armáda a přispívá tak k ničení jedinečné přírody. Pemónové jí dávají za pravdu, podle nich režim drancuje jejich přírodu a chce ovládat tamní těžbu zlata. Ta je přitom v parku chráněném organizací UNESCO zakázaná.

Do nelegální těžby se nicméně zapojují i někteří indiáni. Hájí se tím, že kvůli nedostatku jídla a prostředků nemají na výběr.

¡Leales Siempre, Traidores Nunca! Ese es el grito valiente que se escucha en cada unidad militar de nuestra Patria amada. ¡Viva Nuestra FANB! pic.twitter.com/ptU9MDp1pO — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 11, 2019

Kdysi bohatá Venezuela se potýká s prohlubující se hospodářskou a humanitární krizí. Lidem chybí základní potraviny i hygienické potřeby. Přibývá podvyživených. Vrací se také nemoci, které se dříve podařilo vymýtit.

I proto chtějí původní obyvatelé dostat do země pomoc, kterou organizuje opoziční politik Juan Guiadó, jenž se před třemi týdny prohlásil prozatímním prezidentem.

Zablokovaný most u Kolumbie

Spor o humanitární pomoc Venezuelou otřásá už déle než týden. Maduro popírá, že by v zemi byla humanitární krize. "Nejsme žebráci," prohlásil, když odmítl dodávky jídla a léků z ciziny. Tvrdí, že pomoc by byla jen záminkou k zahraniční invazi, a proto ji nechce do země pustit.

V kolumbijském městě Cúcuta přitom už čekají kamiony s potravinami a léky pro Venezuelce. Není jasné, jak je chce opozice do země dopravit - venezuelská armáda zablokovala mezinárodní most Tienditas, kudy se pomoc měla do Venezuely dostat.

Opozice shromažďuje další zásoby právě v Brazílii a na zatím nejmenovaném ostrově v Karibiku. Zásilky posílají jednotlivé státy, jako USA nebo Brazílie, ale i soukromé firmy a organizace.

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino mezitím oznámil, že armáda svoji přítomnost na hranicích s Kolumbií posiluje, uvedla agentura EFE. "Neděláme to kvůli show kolem humanitární pomoci, ale kvůli zločinům a špatnostem, které přichází z Kolumbie," prohlásil Padrino.

Guaidó přesvědčuje armádu

Prozatímní prezident Guaidó, kterého uznává přes 40 zemí světa, tvrdí, že do Venezuely se už dostala první, menší dávka humanitární pomoci. Zatím však neřekl, jak ani kudy do metropole Caracas dorazila, napsal španělský list El País.

Cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer cargamento de insumos de la #AyudaHumanitaria a la Asociación de Centros de Salud (AVESSOC)

con 85 mil suplementos que se traducen en 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas. pic.twitter.com/9cbeyPig3C — Juan Guaidó (@jguaido) February 11, 2019

"Víme, že toho není moc. Proto trváme na tom, že pomoc se musí dostat do Venezuely. Musíme otevřít humanitární koridor, abychom pomohli 200 až 300 tisícům lidí, kterým hrozí smrt," varoval Guaidó.

Prozatímní prezident vyzývá armádu, aby se zřekla Madurova režimu a neblokovala potřebné dodávky. "Přidejte se k boji Venezuelců. Umožněte, aby se sem dostaly léky a potraviny, které lidé potřebují," obrátil se Guaidó na vojáky. Právě na nich bude další vývoj jihoamerické země záležet.

Podívejte se, jak venezuelská armáda blokuje také humanitární pomoc na hranicích s Kolumbií