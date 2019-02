před 2 hodinami

Do kolumbijského města Cúcuta, které leží u hranic s Venezuelou, dorazily první kamiony s humanitární pomocí. Venezuelská armáda ale zabarikádovala most, přes který se jídlo a léky měly dostat do sousední země. Opozice vedená prozatímním prezidentem Juanem Guaidóem tlačí na armádu, aby pomoc do zbídačené země pustila. Autoritářský vůdce Nicolás Maduro to ale odmítá. Není tak zatím jasné, zda a jak se pomoc dostane k Venezuelcům.