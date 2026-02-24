Velvyslanec USA v Paříži, jenž nevyslyšel předvolání, volal ministrovi zahraničí

Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán. V úterý to ve vysílání rozhlasové stanice France Info uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
Ministerstvo si Kushnera předvolalo kvůli komentáři ohledně zabití nacionalistického studenta Quentina Deranqueho. Podle zdroje agentur AFP a Reuters blízkého ministrovi v úterý Kushner Barrotovi zatelefonoval, aby mu řekl, že nemá v úmyslu zasahovat do veřejné debaty ve Francii. Informaci o telefonátu později potvrdilo i velvyslanectví USA v Paříži.
Kushner podle zdroje agentury AFP vyslal na ministerstvo místo sebe úředníka velvyslanectví. Zdůvodnil to svými předchozími povinnostmi. Francouzské ministerstvo v pondělí večer uvedlo, že požádalo, aby americký velvyslanec neměl dál přímý přístup ke členům francouzské vlády.
Kushnerovo rozhodnutí nedostavit se na ministerstvo v úterý Barrot popsal jako překvapení, které je v rozporu s diplomatickým protokolem a ovlivní schopnost velvyslance vykonávat jeho misi ve Francii. "Musí být znovu schopný vést diskusi s námi, s Quai d'Orsay (sídlo francouzského ministerstva zahraničí - pozn.), aby mohl znovu normálně vykonávat své povinnosti," doplnil Barrot.
"Potřebujeme vysvětlení přímo od něho," uvedl ministr. "Je pro nás nepřijatelné, že cizí země mohou přijít, zasahovat a samy se pozvat do národní politické debaty," doplnil šéf francouzské diplomacie. Ujistil ale, že tento incident, za který je podle něj osobně zodpovědný velvyslanec, nijak neovlivní vztahy mezi Francií a Spojenými státy.
"Velvyslanec to uznal, vyjádřil úmysl nezasahovat do naší veřejné debaty a potvrdil přátelské vztahy mezi Francií a Spojenými státy," uvedl zdroj agentur AFP a Reuters blízký ministrovi poté, co Kushner podle něj zatelefonoval Barrotovi. "Ministr a velvyslanec se dohodli, že se v nejbližších dnech setkají, aby pokračovali v práci na úzkých bilaterálních vztazích, které letos slaví 250. výročí," dodal tento zdroj. Neuvedl však, zda bude Kushnerovi v nejbližší době znovu umožněn přístup k dalším členům vlády.
Americké velvyslanectví následně podle AFP ve snaze utišit diplomatickou roztržku oznámilo, že Kusher vedl s ministrem Barrotem "upřímný a přátelský" telefonický hovor. "Potvrdili společné odhodlání spolupracovat se všemi ostatními francouzskými ministry a představiteli na řešení řady otázek týkajících se Spojených států a Francie, zejména v době, kdy obě země slaví 250 let bohatých diplomatických vztahů," uvedl mluvčí velvyslanectví USA.
Kushner, který je otcem Jareda Kushnera, manžela dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky, a není kariérním diplomatem, byl předvolán kvůli komentáři ohledně zabití nacionalistického aktivisty v Lyonu. "Násilný levicový extremismus je na vzestupu a jeho role ve smrti Quentina Deranqueho ukazuje, jakou hrozbu představuje pro veřejnou bezpečnost," napsal minulý týden na síti X odbor boje proti terorismu amerického ministerstva zahraničí. Příspěvek následně sdílela i americká ambasáda v Paříži.
Student matematiky Deranque zemřel v nemocnici na následky těžkého zranění hlavy 14. února, dva dny poté, co ho zkopali a zbili krajně levicoví aktivisté. Deranque v Lyonu podle médií dělal ochranku členům krajně pravicové skupiny Némésis, kteří demonstrovali proti akci levicové poslankyně Evropského parlamentu Rimy Hassanové. V souvislosti se zabitím Deranquea je vyšetřováno sedm lidí, včetně bývalého asistenta poslance levicové strany Nepodrobená Francie (LFI).
Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden odmítl komentář, který pronesla k úmrtí mladého nacionalisty italská premiérka Giorgia Meloniová. Ta uvedla, že zabití mladého muže, kterého se podle ní dopustily skupiny blízké extremistické levici, je ranou pro celou Evropu. Macron šéfce italské vlády a strany Bratři Itálie, jež bývá označována za krajně pravicovou, vzkázal, ať si hledí svého.
Český tenista Jakub Menšík na úvod turnaje v Dubaji porazil někdejší světovou šestku Huberta Hurkacze. S polským soupeřem si třináctka rankingu poradila 6:4 a 7:6. Jiří Lehečka v prvním kole po obratu porazil 4:6, 6:4 a 6:2 Lucu Nardiho z Itálie. Dalším soupeřem osmého nasazeného hráče bude Španěl Pablo Carreňo.