Velryba Timmy míří do Severního moře, remorkér ji táhne od německého pobřeží

Remorkér táhnoucí člun s velrybou, kterou dobrovolníci v úterý vyprostili z mělčiny na severu Německa, míří do Severního moře. Za noc urazil zhruba 50 kilometrů a ve středu ráno se nacházel u ostrova Fehmarn. Osud mladého keporkaka přezdívaného Timmy poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
V úterý se týmu dobrovolníků podařilo dostat velrybu do člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit. Německá média jej přirovnávají k obřímu pojízdnému akváriu. Keporkaka dobrovolníci dotáhli ke člunu pomocí popruhů. Už dříve vyhloubili více než 100 metrů dlouhé koryto, které pohyb zvířete usnadnilo. Večer se člun vydal na cestu do Severního moře. Nejprve ho táhl remorkér Robin Hood, který se bude střídat s lodí Fortuna B.
Člun s velrybou je nyní u německého ostrova Fehmarn. V plánu je proplout kolem dánských ostrovů a okolo Jutského poloostrova do Severního moře. Cesta potrvá několik dní. V jejím závěru by měl být Timmy vypuštěn na svobodu.
Záchrannou akci nyní financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady už před časem všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerují. Ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus přesto pokusy o záchranu velryby ve Wismarské zátoce každý den sledoval. "Spadl mi kámen ze srdce... Skoro jsem skočil do vody, abych mu na posledních metrech pomohl," řekl v úterý poté, co se podařilo keporkaka dostat na nákladní člun.
Odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lidé nechali velrybu v klidu na místě, kde uvázla, a poskytovali jí nanejvýš paliativní péči. Nové a nové pokusy o záchranu podle nich kytovce jen stresovaly. Vyhráno prý není ani nyní, protože za dobu, po kterou zvíře leželo na mělčině, se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. Podle expertů tak není jisté, zda Timmy transport do Severního moře přežije.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Následně uvázla ještě několikrát, naposledy 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel mladý keporkak téměř tři týdny. Minulý týden v pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál. Z něj Timmyho dobrovolníci v úterý vyprostili.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Lidovci vsadili vše na „spasitele“. Nebo šlo jen o dobře zrežírovaný sjezd?
Meta kvůli slabé ochraně dětí na sítích porušuje pravidla EU
Evropská komise (EK) předběžně shledala, že sítě Instagram a Facebook od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle EK nedokázaly řádně identifikovat, posoudit a zmírnit rizika spojená s přístupem nezletilých osob mladších 13 let k těmto službám. Firmě hrozí vysoká pokuta.
V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini
Na český trh vstupuje kampaň projektu FunOn Park, připravovaného velkého indoor zábavně-technologického parku v Bratislavě. První pozornost poutá zejména veřejná soutěž, ve které jsou mezi hlavními cenami Lamborghini Urus, Lamborghini Huracán, hodinky Rolex, náramek Cartier a luxusní dovolená v hodnotě 20 000 eur.
ŽIVĚ Írán jsme vojensky porazili, řekl Trump na večeři s britským králem
Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA.
ŽIVĚ „Nákup kradeného zboží je zločin.“ Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Boston žije díky Pastrňákovi! Česká hvězda nádherně rozhodla v prodloužení
Český hokejový útočník David Pastrňák odvrátil vyřazení Bostonu v 1. kolem play off NHL. V prodloužení nádherným blafákem po úniku rozhodl o vítězství Bruins 2:1 na ledě Buffala a snížení stavu série na 2:3 na zápasy.