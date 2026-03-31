Velryba, která dvakrát uvázla na severu Německa, znovu pluje na otevřeném moři

Velryba, která v minulých dnech hned dvakrát uvázla na mělčině na severu Německa, volně pluje po otevřeném moři. V pondělí se dokázala sama osvobodit, poté se ochranářům na čas ztratila. V úterý dopoledne ji hlídka spatřila nedaleko Wismaru, uvedla agentura DPA.
Mladý keporkak uvázl na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku v noci na 23. března. V následujících dnech se ho lidé pokoušeli vyprostit. Dva bagry vyhloubily koryto, díky kterému se kytovec v noci na pátek dokázal osvobodit a vyplout do hlubin Baltského moře. V sobotu ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. V pondělí večer ale díky zvýšení hladiny moře opět dokázala odplout.
Od pondělního večera do úterního rána se ji nepodařilo nikomu spatřit. Až dopoledne německá média, která osud mladého keporkaka podrobně sledují, ohlásila, že byla velryba spatřena ve wismarské zátoce. Mluvčí Německého muzea moře uvedla, že ochranáři doufají, že se nyní keporkak vydá na sever.
Ministr životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska Till Backhaus v pondělí řekl, že se velryba u německých břehů pohybuje už přinejmenším od 3. března. Informoval také o tom, že bude zřízena "velrybí stráž". Její členové v úterý vyrazili na motorovém člunu do blízkosti keporkaka, aby zkontrolovali jeho stav.
Osud velryby měřící 12 až 15 metrů pečlivě sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.
Odborníci už dříve upozorňovali, že záchrana velryby záleží na tom, zda se jí podaří z Baltu vplout do Severního moře a pak do Atlantského oceánu, který je jejím domovem.
Úsměvný omyl Siniakové a zmatení Američané. Pustila se do nich i její partnerka
Kateřina Siniaková v březnu výrazně posílila svou pozici mezi absolutními legendami tenisové čtyřhry. Česká hráčka ve spolupráci s Američankou Taylor Townsendovou získala ceněný Sunshine Double, oblíbená dvojice ovládla velké "tisícovky" v Kalifornii a na Floridě hrané bezprostředně po sobě.
Paul McCartney vydá po více než pěti letech nové album. Podívejte se na upoutávku
Legendární hudebník Paul McCartney chystá na 29. května letošního roku nové album s názvem The Boys of Dungeon Lane. Novinka není jen obyčejným sólovým albem, kterého se fanoušci dočkají po více než pěti letech, ale také sbírkou vzácných a dosud nesdílených vzpomínek spolu s písněmi inspirovanými tématem lásky. Na hluboce introspektivním albu vrací posluchače zpátky tam, kde to všechno začalo.
K útoku na Ruský dům se přihlásil cizinec. Policie ukázala, jak ho zatýká
K útoku na Ruský dům v Praze 6 zápalnými lahvemi se sám přihlásil cizinec. Policie ho v pondělí zadržela a na síti X zveřejnila video z jeho zatčení. Tvrdí, že akci plánoval a připravoval od léta 2025.
ŽIVĚ „Nedali jste nám vědět předem.“ Itálie nepovolila USA přistání na Sicílii
Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval v úterý deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Podle nich bylo důvodem odepření přistání na základně Sigonella skutečnost, že americká strana krok s italskou armádou předem nekonzultovala.
Osekat marže pumpařům? To nefunguje. Expert popsal efektivnější lék než ten Babišův
Vláda Andreje Babiše (ANO) se chystá zasáhnout do cen benzinu a nafty. Připravuje zastropování marží distributorů a ve hře je i snížení spotřební daně. Rozhodnout se má v nejbližších dnech. Boris Tomčiak, odborník na finanční trhy a spolumajitel investičního portálu Finlord, v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz popisuje, co by to znamenalo.