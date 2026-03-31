Přeskočit na obsah
Benative
31. 3. Kvido
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Velryba, která dvakrát uvázla na severu Německa, znovu pluje na otevřeném moři

ČTK

Velryba, která v minulých dnech hned dvakrát uvázla na mělčině na severu Německa, volně pluje po otevřeném moři. V pondělí se dokázala sama osvobodit, poté se ochranářům na čas ztratila. V úterý dopoledne ji hlídka spatřila nedaleko Wismaru, uvedla agentura DPA.

Mluvčí Německého muzea moře uvedla, že ochranáři doufají, že se nyní keporkak vydá na sever.Foto: REUTERS
Mladý keporkak uvázl na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku v noci na 23. března. V následujících dnech se ho lidé pokoušeli vyprostit. Dva bagry vyhloubily koryto, díky kterému se kytovec v noci na pátek dokázal osvobodit a vyplout do hlubin Baltského moře. V sobotu ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. V pondělí večer ale díky zvýšení hladiny moře opět dokázala odplout.

Od pondělního večera do úterního rána se ji nepodařilo nikomu spatřit. Až dopoledne německá média, která osud mladého keporkaka podrobně sledují, ohlásila, že byla velryba spatřena ve wismarské zátoce. Mluvčí Německého muzea moře uvedla, že ochranáři doufají, že se nyní keporkak vydá na sever.

Ministr životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska Till Backhaus v pondělí řekl, že se velryba u německých břehů pohybuje už přinejmenším od 3. března. Informoval také o tom, že bude zřízena "velrybí stráž". Její členové v úterý vyrazili na motorovém člunu do blízkosti keporkaka, aby zkontrolovali jeho stav.

Osud velryby měřící 12 až 15 metrů pečlivě sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.

Odborníci už dříve upozorňovali, že záchrana velryby záleží na tom, zda se jí podaří z Baltu vplout do Severního moře a pak do Atlantského oceánu, který je jejím domovem.

Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. | Video: Brian Allen KSFY
Nejnovější
