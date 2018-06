"Velmi nákladné a synchronizované". Ruští hackeři chystají velký kybernetický útok, tvrdí Ukrajina

Šéf ukrajinské kybernetické policie Serhij Demedjuk tvrdí, že připravuje podobný kyberútok jako ten loňský, který se posléze rozšířil do celého světa.

Kyjev - Ruští hackeři infikují ukrajinské společnosti škodlivými programy známými jako malwary, aby si vytvořili takzvaná zadní vrátka pro velký koordinovaný útok. Agentuře Reuters to řekl šéf ukrajinské kybernetické policie Serhij Demedjuk.

Podle něho jde o něco obdobného, jako byl útok na Ukrajinu před rokem, který se pak rozšířil do celého světa. Společnosti, které jsou postižené nyní, působí v různých odvětvích, jako je bankovní sektor nebo energetická infrastruktura. Vzorec šířených malwarů naznačuje, že lidé, kteří stojí v pozadí, chtějí útok aktivovat v určitý den.

Demedjuk řekl, že jeho tým při vyhledávání těchto hackerů spolupracuje se zahraničními agenturami. Žádnou ale nejmenoval.

Policie podle něj identifikuje viry určené k úderu na Ukrajinu od začátku roku. Jde o phishingové emaily rozesílané z legitimních internetových domén státních institucí, jejichž systémy byly napadeny, nebo o falešné webové stránky napodobující skutečné státní úřady.

"Analýzy zákeřných softwarů, které už byly odhaleny, a zaměření útoků na Ukrajinu naznačují, že se tohle všechno dělá pro jeden určitý den," je přesvědčený Demedjuk.

Vztahy Ukrajiny a Ruska se propadly na bod mrazu po ruské anexi Krymského poloostrova v roce 2014 a Kyjev mimo jiné obvinil Rusko z organizování velkých kybernetických útoků jako součásti takzvané hybridní války proti Ukrajině. To Moskva ovšem opakovaně popírá.

Některé útoky se odehrály v době velkých ukrajinských svátků a Demedjuk se domnívá, že další úder by mohl přijít už tento čtvrtek, kdy Ukrajina slaví Den ústavy, nebo 24. srpna na Den nezávislosti.

Loni 27. června zasáhl Ukrajinu masivní útok známý jako "NotPetya", který vyřadil ukrajinské počítačové systémy, než se rozšířil do celého světa. Podle šéfa ukrajinské kybernetické policie rozsah nyní zaznamenaných příprav je stejný, jaký byl u "NotPetya".

"Toto má podporu na vládní úrovni - je to velmi nákladné a velmi synchronizované. Bez pomoci vládních orgánů by to nebylo možné. Mluvíme teď o Ruské federaci," prohlásil Demedjuk. "Stopy všeho, co nyní vidíme, všeho, co jsme v tomto období zachytili, vedou z 99 procent do Ruska," dodal.