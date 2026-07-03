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Domácí

Velký zátah na podvodníky. Policie zadržela v call centru přes 50 lidí

ČTK

Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s 1173 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) o tom v pátek informovala v tiskové zprávě na webu.

Mezi zadrženými bylo šest Čechů a jeden člověk, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Foto je ilustrační.
Mezi zadrženými bylo šest Čechů a jeden člověk, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Foto je ilustrační.Foto: Europol
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Operátoři call centra se vydávali za policisty, pracovníky České národní banky nebo bankovní poradce a pod psychologickým tlakem přesvědčovali poškozené, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty, aby si sjednali úvěry nebo předali hotovosti.

Call centrum podle policie fungovalo jako profesionálně řízená zločinecká struktura s přesně rozdělenými kompetencemi. Vedle hlavních organizátorů působili v call centru personalisté, školitelé, techničtí pracovníci, operátoři i lidé zajišťující převody peněz a logistiku skupiny. Pachatelé opakovaně měnili místo svého působení, identity i používané komunikační prostředky, aby ztížili své odhalení.

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„Při realizaci bylo zadrženo 51 osob a zajištěna rozsáhlá technika i padělané doklady. Skupina je spojována s nejméně 1173 případy podvodů na občanech České republiky, při nichž vznikla škoda přesahující 553 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší,“ uvedla policie.

Mezi zadrženými bylo šest Čechů a jeden člověk, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Ten původně uprchl z Ukrajiny, změnil svoji totožnost a ukrýval se v Turecku. Právě tato osoba podle policie zastávala jednu z nejdůležitějších rolí v organizované skupině.

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„Ovládala český jazyk a zajišťovala nábor, školení, metodické vedení i kontrolu českých operátorů. Připravovala scénáře telefonických hovorů, vyhodnocovala jejich úspěšnost, rozhodovala o dalším postupu operátorů a dohlížela na dodržování jednotné metodiky,“ dodala policie.

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Policisté zajistili také desítky počítačů, mobilních telefonů, datových nosičů, zařízení určených pro vytváření deepfake videí v reálném čase, přibližně 200 padělaných služebních průkazů a technologii sloužící k jejich výrobě.

Na zásahu proti organizované zločinecké skupině se kromě českých kriminalistů podíleli také turecké policejní a justiční orgány. Podle české policie to byla první spolupráce takového rozsahu na území Istanbulu.

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