Velký zátah na podvodníky. Policie zadržela v call centru přes 50 lidí

Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s 1173 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) o tom v pátek informovala v tiskové zprávě na webu.
Operátoři call centra se vydávali za policisty, pracovníky České národní banky nebo bankovní poradce a pod psychologickým tlakem přesvědčovali poškozené, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty, aby si sjednali úvěry nebo předali hotovosti.
Call centrum podle policie fungovalo jako profesionálně řízená zločinecká struktura s přesně rozdělenými kompetencemi. Vedle hlavních organizátorů působili v call centru personalisté, školitelé, techničtí pracovníci, operátoři i lidé zajišťující převody peněz a logistiku skupiny. Pachatelé opakovaně měnili místo svého působení, identity i používané komunikační prostředky, aby ztížili své odhalení.
„Při realizaci bylo zadrženo 51 osob a zajištěna rozsáhlá technika i padělané doklady. Skupina je spojována s nejméně 1173 případy podvodů na občanech České republiky, při nichž vznikla škoda přesahující 553 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší,“ uvedla policie.
Mezi zadrženými bylo šest Čechů a jeden člověk, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Ten původně uprchl z Ukrajiny, změnil svoji totožnost a ukrýval se v Turecku. Právě tato osoba podle policie zastávala jednu z nejdůležitějších rolí v organizované skupině.
„Ovládala český jazyk a zajišťovala nábor, školení, metodické vedení i kontrolu českých operátorů. Připravovala scénáře telefonických hovorů, vyhodnocovala jejich úspěšnost, rozhodovala o dalším postupu operátorů a dohlížela na dodržování jednotné metodiky,“ dodala policie.
Policisté zajistili také desítky počítačů, mobilních telefonů, datových nosičů, zařízení určených pro vytváření deepfake videí v reálném čase, přibližně 200 padělaných služebních průkazů a technologii sloužící k jejich výrobě.
Na zásahu proti organizované zločinecké skupině se kromě českých kriminalistů podíleli také turecké policejní a justiční orgány. Podle české policie to byla první spolupráce takového rozsahu na území Istanbulu.
Mohlo by vás zajímat: Další podvod pod legendou falešného policisty a bankéře ČNB. Tentokrát si podvodníci přišli na bezmála osm set tisíc korun.
ŽIVĚ Rusko na Ukrajině dále stagnuje. Frontová linie v červnu zamrzla
Frontová linie na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi, zůstala v červnu převážně zamrzlá. Rusko ve své snaze o postup nadále stagnuje. Napsala to v pátek agentura AFP na základě analýzy dat amerického Institutu pro studium války. Ukrajina i Rusko získaly zhruba 30 kilometrů čtverečních území.
ŽIVĚ Rakev Alího Chameneího dorazila do chrámu v Teheránu. Vzdát hold přijel i Medveděv
Rakev bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího v pátek dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady. Informovala o tom agentura AFP, podle které úřady očekávají účast až 20 milionů lidí. Duchovnímu vůdci nejprve vzdali hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít v sobotu, v pátek se koná pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů.
Krejčíková porazila Bartůňkovou. A hned ji čeká další česká soupeřka
Předloňská vítězka Barbora Krejčíková zdolala ve 3. kole Wimbledonu Nikolu Bartůňkovou 6:3, 7:5. V osmifinále narazí na Karolínu Muchovou. Ta porazila Manančaju Savangkevovou z Thajska 6:2, 7:6.
USA tajně varovaly Írán před Izraelem. Teď vyšlo najevo proč
Írán se připravuje na největší smuteční událost od islámské revoluce. Režim očekává až 20 milionů lidí na sobotním pohřbu zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Ve stejnou dobu ale vychází najevo, že USA během konfliktu tajně varovaly Teherán před izraelským plánem zabít další vrcholné představitele země. Důvod byl překvapivý, byli to lidé, se kterými chtěl Washington jednat o ukončení války.