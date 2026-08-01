Velký úspěch pro Česko. Naše pušky a pistole pomůžou přezbrojit další evropskou zemi

Po Česku a Maďarsku se další stát rozhodl pro české pušky CZ BREN jako svou standardní vojenskou zbraň. Černá Hora podepsala s Českou republikou historickou mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti vyzbrojování. Do rukou vojáků malé balkánské země míří nejen Breny, ale i pistole, samopaly a střelivo.
Holding Colt CZ Group dodá černohorským ozbrojeným složkám přibližně 6500 kusů ručních palných zbraní. Pro tuzemskou zbrojovku tak jde o další milník. Černá Hora se stává jedním z prvních zahraničích uživatelů, který plošně zavádí třetí generaci útočné pušky CZ BREN 3.
Součástí dodávky je rovněž taktické příslušenství od společnosti 4M Systems a miliony kusů malorážového střeliva z vlašimské továrny Sellier & Bellot.
„Černohorci se od vstupu do NATO opravdu snaží modernizovat a každý rok zvyšují obranný rozpočet. Letos na něj dají přes dvě procenta HDP,“ popisuje vedoucí agentury CzechTrade pro Černou Horu, Albánii, Bosnu a Severní Makedonii Izudin Gušmirović.
„Vybírají si to, co má nejlepší poměr cena vs. výkon. Od Francie koupili lodě, od Němců vrtulníky, od Američanů vozidla. Ale u ručních zbraní a nábojů jsou rozdíly v cenách minimální, takže tam jde spíše o kvalitu a Česká zbrojovka opravdu nabídla to nejlepší,“ uzavírá.
Sedmiletý proces výběru
Celý proces trval dlouhých sedm let. „Začali jsme prezentacemi pro ozbrojené složky, pomáhala nám ambasáda a vojenský přidělenec. Každý rok jsme měli nějakou aktivitu v rámci ekonomické diplomacie, byla to neustálá komunikace. Černohorci oslovili několik evropských výrobců, ale nakonec vyhrála Česká zbrojovka, protože byla prokazatelně nejlepší,“ chválí českou firmu Gušmirović.
Obchod navíc neprobíhá přes klasické komerční prostředníky, ale formou přímé mezivládní spolupráce (takzvané G2G), prostřednictvím Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS). Do celého logistického řetězce a realizace je navíc zapojen český státní podnik LOM PRAHA.
Implementační ujednání navazuje na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany, kterou 19. května 2026 v Praze podepsali ministři obrany České republiky Jaromír Zůna a Černé Hory Dragan Krapović.
„Musím říct, že ‚tým Česko‘ opravdu funguje. Ambasáda, CzechTrade, vojenský přidělenec, ČEB, EGAP, LOM, vláda, prezident, který byl na návštěvě Černé Hory, ministerstva průmyslu i obrany, premiér, současná i bývalá vláda, všichni na tom odvedli kus práce. Kdyby zadrhával jeden jediný článek, tak by to nevyšlo,“ pochvaluje si Gušmirović, který sám žil dvacet let v České republice.
Bren jako exportní úspěch
Především pušky CZ BREN zažívají v posledních letech exportní úspěch. Kromě Maďarska se masivně uplatňují na Ukrajině, která dokonce získala licenci na jejich domácí montáž. V západní Evropě na ně vsadila Francie (konkrétně elitní protiteroristická jednotka četnictva GIGN) a Portugalsko, kde BREN 2 zařadily do výzbroje taktické týmy letectva.
Významnými uživateli jsou také Polsko a Rumunsko, kde zbraně složí u pohraniční stráže a četnictva, nebo také Moldavsko, kde je zbraň ve službách armády.
Černohorci mají navíc zájem i o další budoucí spolupráci, ve hře tak jsou i speciální vozidla, hasičská vozidla pro armádu, vyprošťovací vozidla a podle Gušmiroviče možná i proudové letouny L-159 Skyfox.
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