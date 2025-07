"Velmi podivné." Pár natočil velkou modrou kouli, ani expert ji nedokázal vysvětlit

Zářivá modrá koule se vznášela pár metrů nad zemí, jen chvíli po úderu blesku. Ed a Melinda Pardyovi ji zahlédli z verandy svého domu v kanadské Albertě. Jev doprovodil ostrý zvuk a během vteřin zmizel. Podle odborníků mohlo jít o vzácný kulový blesk – fenomén, který věda stále nedokáže spolehlivě vysvětlit.

Ed Pardy a jeho žena Melinda vyšli na verandu svého domu poblíž Rich Valley v Albertě, aby se podívali na bouři, která oblastí právě prošla. Doprovázely ji totiž prudké blesky a v určitém okamžiku i tornádo. To by nebylo v tomto období až tak neobvyklé, pár ale zahlédl něco mnohem zajímavějšího.

"Po poměrně silném úderu blesku jsme uviděli něco jako ohnivou kouli asi 20 stop (zhruba šest metrů) nad zemí," řekl Pardy serveru Global News.

"Říkala jsem si: co to je? Nemělo to ani barvu ohně," popsala Pardyová, která jev popsala jako elektrickou ohnivou kouli. "Mělo to modravou barvu," doplnila.

Podle Eda šlo o "jasnou kouli modrého světla" o průměru zhruba jeden až dva metry. "Než zmizela, ozvalo se něco jako prasknutí a celá věc se jako by rozpadla," řekl s tím, že je rád, že se vše událo dostatečně daleko od jejich domu.

Nebezpečný, ale krásný jev

Video viděl i vedoucí planetária a kosmických věd v TELUS World of Science v Edmontonu Frank Florian, informuje server Global News.

I ten byl překvapený z toho, co viděl. Jednalo se o něco "velmi podivného, co souvisí s nepříznivými povětrnostními podmínkami".

Podle Floriana mohlo jít o kulový blesk, ale nevylučuje ani možnost, že šlo o krátkodobý optický nebo plazmový jev vzniklý při úderu klasického blesku - tedy něco, co jen vypadalo jako kulový blesk, ale nebylo jím v pravém smyslu.

K takovéto události dojde, když je plazma (tedy přehřátý plyn) omezena na malou plochu. "Blesk sám o sobě je plazma," řekl. "Máte elektrickou dráhu procházející oblohou od mraku k zemi, která se jakoby setkává uprostřed a velmi rychle přehřívá vzduch, čímž vytváří plazmu," doplnil s tím, že pokud má jev tvar koule, nazývá se kulový blesk.