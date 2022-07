Střet světů. Porovnejte, jak Rusové a Ukrajinci informovali o Buče či zkáze křižníku

Televizní stanice První kanál 4. březnareportáž

Titulek Kyjev zveřejňuje zinscenované záběry vraždění civilistů v Buči, která leží v Kyjevské oblasti

Stopáž 00:00-01:14

Kyjev dělá vše pro to, aby se pokusil zdiskreditovat naši armádu. Zde jsou záběry, které ukrajinské ministerstvo obrany rozesílá západním médiím jako oficiální video. Tomu, natočenému ve městě Buča v Kyjevské oblasti, říkají důkaz, že ruské síly hromadně vraždí civilisty. Stačí se však podívat blíž a je jasné, že je to další fake, záběry jsou zinscenované. Na videu lze vidět, jak jeden z údajně zabitých zvedne ruku a ten druhý se zvedne jakmile projede auto - je to vidět ve zpětném zrcátku. Tyto záběry jsme záměrně zpomalili. Pozor: komparzista zvedne ruku a druhý se zvedne, zřejmě se rozhodl, že svou roli už sehrál. Materiály z Buči právě okomentovalo naše ministerstvo obrany. Všechny záběry zveřejněné kyjevským režimem o údajných zločinech ruských vojáků ve městě označilo za provokaci. Naše síly se na vyvražďování civilistů nepodílely. Výjezdy z města navíc nebyly blokovány, všichni lidé mohli volně vyjet severním směrem, i do Běloruska. Jízdní okraje Buči dříve nepřetržitě ostřelovaly ukrajinské jednotky z dělostřelectva, tanků a odpalovacích raketových systémů.