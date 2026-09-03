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Zahraničí

Velké riziko. Přehledy od AI v Googlu mohou šířit bludy, zjistili výzkumníci

ČTK,Zahraničí
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Funkce přehled od AI (umělé inteligence) v internetovém vyhledávači Google může spíše podporovat šíření některých konspiračních teorií, než je vyvracet. Vyplývá to z nové studie výzkumníků z Queenslandské technické univerzity (QUT).

Google vyhledávání
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock.com
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U méně etablované konspirační teorie o takzvaných 15minutových městech podle analýzy 12,5 procenta zkoumaných přehledů od AI obsahovalo nepravdivá tvrzení jako jednu ze stran legitimní debaty. Výzkumníci proto navrhují zavedení silnějších ochranných mechanismů, které by bránily legitimizaci konspiračních narativů.

Studie porovnávala odpovědi v přehledech od AI, odkazy na zdroje a klasické výsledky vyhledávání u dvou témat – chemtrails a 15minutových měst. Chemtrails jsou konspirační teorie, podle níž kondenzační čáry za letadly vznikají v rámci tajných programů na ovlivňování počasí či klimatu.

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Takzvaná 15minutová města jsou urbanistický koncept, podle kterého by lidé měli mít běžné služby a potřeby dostupné v docházkové vzdálenosti, přibližně do 15 minut. Zastánci konspiračních teorií jej interpretují jako zlovolný nástroj sledování a kontroly obyvatel pomocí technologií.

Výzkumníci v lednu 2026 po dobu jednoho týdne shromažďovali výsledky vyhledávání na základě dotazů, které buď odpovídaly konspiračnímu pohledu, nebo byly formulovány obecně. Zjistili, že dotazy obsahující slova naznačující víru v danou spikleneckou teorii vedly k výrazně odlišným shrnutím prostřednictvím funkce přehled od AI, a to zejména u méně známých teorií.

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U dotazů na 15minutová města se podle studie přehledy od AI v některých případech dostávaly až k tvrzením o sledování a kontrole obyvatel prostřednictvím technologií.

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U starší, a tím pádem zavedenější teorie o chemtrails byla situace příznivější. Shrnutí ji zmiňovala jen zřídka a obecně spiklenecká tvrzení vyvracela. Podle autorů je však takové vyvracení často povrchní a omezuje se na označení konspiračních teorií za dezinformace, namísto předložení faktických a logických argumentů.

Ani klasické výsledky vyhledávání přitom podle studie nejsou bez problémů. Simulované konspirační dotazy vedly mimo jiné k odkazům na videa na platformě YouTube a příspěvky na sociální síti Facebook, jež tyto teorie podporovaly.

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Společnost Google ze skupiny Alphabet v reakci serveru The Conversation sdělila, že její AI přehledy fungují podobně jako tradiční vyhledávání a snaží se přizpůsobit obsah webu slovům použitým v dotazu. Firma podle svých slov významně investuje do kvality přehledů a tvrdí, že většina z nich poskytuje přesné informace.

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Pokud systém webový obsah špatně interpretuje nebo přehlédne kontext, Google podle svého vyjádření tyto případy využívá ke zlepšování systémů a přijímá příslušná opatření. Výzkumníci připomínají, že Google už v minulosti reagoval na problém s konspiračními výsledky u chemtrails jejich upozaděním.

Zároveň poukazují na nedávné rozhodnutí soudu v Mnichově, který shledal společnost Google odpovědnou za nepravdivá tvrzení obsažená v přehledech od AI.

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