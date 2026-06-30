„Velká výhra,“ jásal Trump. Nejvyšší soud potvrdil zákaz transgender osob v ženských týmech

Americký prezident Donald Trump je po úterních rozhodnutích Nejvyššího soudu USA spokojený. Zejména ho potěšilo potvrzení zákazu účasti transgenderových osob v ženských týmech, pro což se dlouhodobě vyslovuje. Nejvyšší soud také zrušil limity na financování kampaní stranami, naopak však odmítl Trumpovu snahu omezit automatické občanství pro všechny děti narozené ve Spojených státech.
Nejvyšší soud USA v úterý otevřel cestu americkým státům k omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech, a potvrdil tak zákony v Idahu a Západní Virginii, které už takovou účast zakázaly. O rozhodnutí soudu informovala agentura Reuters, která tuto kontroverzní otázku označila za součást kulturních válek ve Spojených státech.
Verdikt ruší rozhodnutí nižších soudů, jenž se naopak postavily za transgenderové studenty, kteří napadli výše zmíněné zákazy v Idahu a Západní Virginii jako porušení americké ústavy a federálních protidiskriminačních zákonů.
Oba jmenované státy ve svých zákonech rozdělují sportovní týmy na veřejných školách a univerzitách podle takzvaného biologického pohlaví a výslovně zakazují studentům mužského pohlaví účast v ženských týmech. Podobné zákony jako Idaho a Západní Virginie má dalších 25 států USA.
Podle Nejvyššího soudu zákony obou států neporušují část federálního zákona o občanských právech, která zakazuje diskriminaci ve vzdělávání na základě pohlaví.
Konzervativní soudce Brett Kavanaugh poznamenal, že sporty se liší od zaměstnání či vzdělávání, kde ochrana rovných příležitostí může často vyžadovat, aby vláda na jednotlivce nahlížela bez ohledu na jejich pohlaví. Pojem „pohlaví“ v zákoně o občanských právech z roku 1972 podle něj nelze interpretovat tak, že by se vztahoval na cokoli jiného než „biologické pohlaví“. Tento zákon podle Kavanaugha podpořil rovné příležitosti pro sportující studentky a umožnil rozvoj dívčího sportu.
Vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa zakročila proti posilování práv transgenderových osob. Jednotlivé státy USA v jejich politice omezování účasti transgenderových sportovců dlouhodobě podporuje.
Trump bezprostředně po svém návratu do Bílého domu loni v lednu označil genderovou identitu za lež, zrušil řadu opatření na podporu rovnosti a ochranu práv LGBT+ osob včetně účasti na sportovních aktivitách a oznámil, že Spojené státy budou uznávat pouze dvě neměnná pohlaví, a to ženské a mužské.
„Velká výhra: Nejvyšší soud USA právě rozhodl proti soutěžení mužů v ženských sportech,“ napsal v úterý Trump na sociální síti Truth Social. „Tím smetl tuhle směšnou záležitost ze stolu,“ dodal americký prezident.
Automatické občanství pro narozené děti zůstává
Naopak Nejvyšší soud odmítl omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump tento princip udělování občanství, který je zaručen 14. dodatkem americké ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí Spojených států.
Trump se od návratu do Bílého domu loni v lednu zaměřil na opatření proti nelegální migraci, což bylo jedno z témat jeho volební kampaně. Součástí tohoto tažení byla i snaha odebrat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA, jejichž rodiče občany nejsou.
V této věci hned první den svého druhého mandátu podepsal exekutivní příkaz, tedy obdobu prezidentského dekretu. Tento prezidentův výnos uvádí, že úřady by neměly automaticky uznávat děti narozené ve Spojených státech jako americké občany, pokud aspoň jeden z rodičů není občanem USA, případně nemá v zemi trvalý pobyt.
Nižší soudy po hromadné žalobě podané rodiči a dětmi, jejichž občanství by exekutivní příkaz ohrozil, shledaly, že Trumpův výnos porušuje ustanovení příslušného dodatku americké ústavy.
Trump zmíněnou garanci občanství narozením na území USA kritizoval a mimo jiné tvrdil, že brzdí úspěšný rozvoj Spojených států, když princip označil za kotvu na americkém krku. Na konci dubna ale připustil, že u Nejvyššího soudu se svým postojem neuspěje.
Soud vyhověl republikánům
Třetí rozhodnutí se týkalo limitu na financování volebních kampaní politickými stranami v koordinaci s kandidáty. Soudci o zrušení limitu rozhodli poměrem 6:3, uvedla agentura Bloomberg. Soud tak zvrátil předchozí rozhodnutí z roku 2001, které limity potvrdilo. Zrušení podle Bloombergu zřejmě pomůže republikánům v listopadových volbách do Kongresu.
Žalobu podali republikáni, mezi nimiž byl i viceprezident J. D. Vance, připomněla agentura Reuters. Soudci podle médií hlasovali v souladu s ideologickým rozdělením, když konzervativci byli pro zrušení limitů, zatímco liberálně orientovaní soudci je chtěli zachovat.
Rozhodnutí navazuje na několik předchozích rozsudků Nejvyššího soudu, které mimo jiné zrušily například limity pro financování kampaní firmami nebo odbory s tím, že se jedná o omezení svobody projevu garantované prvním dodatkem americké ústavy.
Rozhodnutí dává republikánům potřebnou finanční podporu před volbami do Kongresu, které se konají v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa a očekává se, že budou pro jeho stranu náročné, popsal Bloomberg.
Do května měl Republikánský národní výbor společně se svými přidruženými organizacemi zaměřenými na volby do Sněmovny reprezentantů a Senátu na účtech 256 milionů dolarů (5,44 miliardy korun). To je dvakrát více, než mají na kontech demokraté.
Tyto stranické peníze se stávají ještě cennějšími, když jsou utraceny v koordinaci s kandidáty, kteří mají zaručenu nejnižší sazbu za reklamní čas v televizi do 60 dnů od voleb. Na slevu nemají nárok externí organizace formálně nezávislé na oficiální kampani kandidáta, včetně takzvaných super PAC.
Soudce Brett Kavanaugh v odůvodnění rozsudku sdělil, že rozhodnutí umožní politickým stranám svobodnější a plnohodnotnější soutěž a účast na volebním procesu. Soudkyně Elena Kaganová v disentním stanovisku napsala, že rozhodnutí zahazuje pravidlo nutné k ochraně integrity americké demokracie.
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