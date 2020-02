Velká Británie se vzpamatovává z řádění bouře Dennis. Silné deště očekává i Francie

Při ranní srážce dvou tramvají v Brně v Křížové ulici se zranilo více než deset lidí. Dva zraněné záchranná služba ošetřila na místě, tři odvezla do nemocnice a další cestující vyhledali lékařskou pomoc sami. Fakultní nemocnice u sv. Anny v této souvislosti ošetřila deset pacientů. Ulice byla dopoledne uzavřená, omezení se dotklo šesti linek městské hromadné dopravy.

Nehoda se stala v 8:25, kdy jedna z tramvají zezadu narazila do druhé. V obou tramvajích cestovalo dohromady 200 lidí, řekl provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl. Dopravní podnik obnovil provoz linek krátce před 10:00. Podnik bude teprve zjišťovat, co přesně se stalo. Seitl uvedl, že z vozů vyjmuli záznamová média, karty i kamery, i to by mohlo pomoci zjistit příčiny nehody. Mluvčí policie řekl, že klíčové budou i výpovědi obou řidičů.