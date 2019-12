Britové jdou k volbám. Projděte si, jak mohou ovlivnit budoucnost brexitu i celé země

Už za jeden den končí ve Velké Británii další odpočítávání. Tentokrát však ne do plánovaného odchodu země z Evropské unie, ale do předčasných voleb. Přečtěte si v našem přehledu, jaká jsou hlavní témata kampaní vládních konzervativců Borise Johnsona i opozičních labouristů Jeremyho Corbyna nebo co bude dál se Spojeným královstvím a zmíněným brexitem.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Britský parlament. | Foto: Reuters Proč jdou Britové k volbám už potřetí za pět let? Když se Boris Johnson stal letos v červenci premiérem, záhy jeho konzervativci ztratili většinu v Dolní sněmovně britského parlamentu. To mu od té doby bránilo prosadit klíčový zákon o odchodu země z Evropské unie. Brexit je přitom něco, co Johnson Britům slíbil "za každou cenu". Místo opuštění unie 31. října proto parlament odhlasoval uspořádání předčasných voleb, které by mohly patovou situaci ve sněmovně vyřešit. Běžně chodí k urnám zhruba 46 milionů voličů jednou za pět let, teď je to za stejné období už potřetí. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat