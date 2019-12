Britské volby na fotografiích: Johnson s sebou vzal psa, Corbyna uvítal Elmo

Pražský magistrát neplánuje uzavřít smlouvu na pronájem prostor v holešovické tržnici se společností Eroc, která tam od roku 1998 provozuje erotický podnik. Dnes to řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) v diskusi nad peticí za zachování klubu, kterou projednali zastupitelé. Podle náměstka město z právních důvodů smlouvu ani uzavřít nemůže. Podle jednatele firmy Zbyňka Mately klub plní pro město pozitivní funkci a jeho uzavření by mělo nežádoucí důsledky.

Magistrát před nedávnem vyhrál soudní spor se společností Delta Center, která měla holešovickou tržnici v nájmu. Nyní ji musí vyklidit a uhradit magistrátu dlužné nájemné s příslušenstvím ve výši 246 milionů korun. Součástí sporu byla i firma Eroc, která si od Delta Centra prostory pro provoz klubu pronajímala.

"Je potřeba zdůraznit, že společnost Eroc, potažmo Showpark, nikdy neměla smlouvu s městem," uvedl náměstek. Dodal, že pokud by měl klub zůstat, musela by se poprvé v historii taková smlouva podepsat, což ale není možné. Podle Vyhnánka magistrát nemůže podepsat smlouvu se společností, která provozuje veřejný dům, protože by magistrát buď musel zveřejnit záměr prostor pronajmout za účelem provozování prostituce, což je trestný čin, nebo v záměru lhát. Toto stanovisko podle něj potvrdili magistrátní právníci.