před 40 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že její země aktivuje 29. března článek 50 Smlouvy o Evropské unii. Na jeho základě bude Londýn moci spustit proces tzv. brexitu. Ať již se britská vláda s Bruselem dohodne na jeho podmínkách či ne, opustí Spojené království EU do dvou let. Co Brity k tomuto rozhodnutí vedlo a za jakých podmínek bude brexit probíhat? Přečtěte si podrobné otázky a odpovědi na toto téma.

autoři: Radim Klekner, Zahraničí