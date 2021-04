Velitel vrbětické akce měl být neviditelný. Generála GRU odhalila svatba jeho dcery

Podle Christa Grozeva, novináře investigativního serveru Bellingcat, který se společně s týdeníkem Respekt na odhalení ruské tajné akce podílel, je Averjanova účast na vrbětické operaci důkazem, že byla nařízena přímo Kremlem. "Nebyla to rutinní mise, byla politicky velmi důležitá," uvedl Grozev v rozhovoru pro deník Aktuálně. Z analýzy telefonních záznamů velitele už dřív zjistil, že je ve spojení mimo jiné s kanceláří ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

O Averjanovi se poprvé začalo víc mluvit na podzim roku 2019. Deník New York Times tehdy zveřejnil text, ve kterém popisoval fungování tajné jednotky 29155 v rámci GRU, která má za cíl "destabilizovat Evropu". Objevuje se tu poprvé i generálova fotka z roku 2017 ze svatby jeho dcery.

Snímek Andreje Averjanova z roku 2012. | Foto: Odnoklassniki via Bellingcat

Mezi svatebčany byl i jeho podřízený, agent GRU Anatolij Čepiga. Muž podezřelý z pokusu o otravu dvojitého špiona Sergeje Skripala novičokem v britském Salisbury a rovněž z přípravy vrbětických explozí.

Že Averjanov jednotce 29155 od roku 2013 velí, je veřejně dostupná informace. Další záznamy o jeho životě byly podle serveru Bellingcat odstraněny v době po jejím vzniku v roce 2009. Novinářům se je ale podařilo alespoň částečně odkrýt a shromáždit.

Averjanov se narodil v Turkmenistánu, má nejméně dva bratry a v roce 1988 absolvoval vojenskou akademii v Taškentu, v tehdejším Sovětském svazu a dnešním Uzbekistánu. Se svou školou udržoval vztahy ještě dlouho po ukončení studia: psal do virtuálních ročenek nebo organizoval pomoc pro ve službě zraněné bývalé spolužáky. Přezdívalo se mu "Director 1", "Andrej Krym" nebo "Andrej Senež".

V 90. letech už Averjanov žil v Rusku, poté přímo v Moskvě. Spolu s rodinou pobýval na ubytovně vojenské akademie ministerstva obrany, kde se školí většina příslušníků GRU.

Podle serveru Rádio Svoboda nejspíš bojoval ve válkách v Čečensku a možná i Afghánistánu nebo bývalé Jugoslávii. Zejména Balkán je Averjanovi obzvlášť blízký. Jeho koníčkem byly údajně nože a podobné zbraně z tohoto regionu z 18. až 20. století. Editoval knihu, která je popisuje, sbírá je, a dokonce si jeden vlastní návrh zbraně nechal patentovat. Na rukojeti je vyobrazená květina hvozdík, jeden ze symbolů GRU (viz foto).

Averjanov podle serveru Bellingcat dostal v roce 2015 nejvyšší státní vyznamenání Hrdina Ruska. Stejné pocty se dostalo i Čepigovi a také Alexandru Miškinovi, druhému z aktérů atentátu v Salisbury i českých výbuchů.

Generál GRU nyní oficiálně bydlí v postarším bytě poblíž kanceláří této vojenské rozvědky a jezdí starým ruským autem, popsal list New York Times. Ve skutečnosti ale Averjanov podle Bellingcatu pobývá v luxusním apartmánu na předměstí Moskvy a v minulosti vlastnil nejméně dva Land Rovery.

Anatolij Čepiga na svatbě Averjanovy dcery. | Foto: mywed.com via Bellingcat

A luxusní byla i svatba jeho dcery, která se konala rok před pokusem o Skripalovu otravu. Díky množství fotek na sociálních sítích, ale i oficiální prezentaci firmy, která obřad naplánovala, se investigativním novinářům podařilo propojit Averjanova se Skripalovým travičem Čepigou.

Ten byl na svatbě se ženou a dvěma svými dětmi. Oba muži se podle Rádia Svoboda znají z Čečenska a jsou si nejspíš osobně blízcí. Ceremonie se konala na břehu jezera Senež nedaleko Moskvy (název je shodný s velitelovou přezdívkou) a na dohled stejnojmenné základny ruských jednotek Specnaz. Právě tito "zelení mužíčci" působili na anektovaném Krymu v roce 2014.

Operace GRU ve Vrběticích, které generál Averjanov velel a při níž zemřeli dva čeští občané, způsobila závažnou diplomatickou roztržku mezi Prahou a Moskvou. Premiér Andrej Babiš ji označil za teroristický útok a chování Ruska následně odsoudili spojenci z NATO i Evropské unie. Kreml účast na výbuších popírá a českou reakci v podobě vyhoštění diplomatů označil za provokaci a akt nepřátelství.

Averjanův říjen roku 2014

7. října: Andrej Averjanov a další čtyři muži z jednotky 21955 ruské vojenské rozvědky GRU si z Moskvy kupují letenky do různých cílových destinací. Všechny jsou vzdálené několik hodin jízdy od Vrbětic. Generálmajor volí let z Moskvy do Vídně s příletem 13. října 2014 a odletem o dva dny později. Rezervuje ho pod jménem Andrej Overjanov. Přezdívky ostatních agentů se od skutečných jmen liší mnohem výrazněji.

13. října: Telefonní záznamy ukazují, že Averjanov přicestoval do Rakouska. Poté se signál ztrácí, znovu se připojil až o tři dny později. Server Bellingcat vychází z hypotézy, že velitel společně s dalším mužem jeli autem do Ostravy, kde přenocovali v hotelu Corrado.

15. října: Averjanov zmeškal svůj zpáteční let.

16. října: V 9:25 dochází ve Vrběticích k první explozi.

17. října: Krátce po čtvrt na sedm večer si generálmajor kupuje na vídeňském letišti novou letenku a ve 22:46 odlétá zpět do Moskvy.