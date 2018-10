Velcí savci vymírají a potrvá miliony let, než je jiné druhy nahradí, tvrdí studie

Následující generace může být tou poslední, která na vlastní oči uvidí slony nebo nosorožce. Obří savci vymírají a může za to člověk, tvrdí nová studie.

Kodaň - Pokud lidstvo v následujících letech nezlepší ochranu přírody, tak do 50 let vymřou velcí živočichové jako sloni a nosorožci. A nevyvine se žádný podobný druh místo nich. Následující generace tak může být na několik milionů let poslední, která tyto velké živočichy uvidí na vlastní oči.

Vědci z dánské univerzity Arhus zjistili, že rychlost, s jakou vymírají velcí savci, je pro přírodu a evoluci nezvladatelná. Noví živočichové se vyvíjejí pomaleji, než ti současní vymírají, což povede k nerovnováze biodiverzity (biologické rozmanitosti).

Podle nové studie, kterou vědci minulý týden zveřejnili, navíc za tento problém může člověk. Například vinou pytláctví nebo rozšiřováním výstavby.

Many Mammals Set to Die out in Next 50 Years https://t.co/aWkHZbN48E pic.twitter.com/5UnAYRLH8S — ScienceDaily (@ScienceDaily) October 17, 2018

Před koncem poslední doby ledové, zhruba 130 tisíc let zpátky, patřila planeta velkým savcům. To se změnilo se vzestupem člověka. "Přestože lidé žili kdysi ve světě obrů - obřích bobrů, pásovců a jelenů -, tak nyní žijeme ve světě, ve kterém je jen málo druhů velkých savců. Pár zbylých obřích živočichů, jako jsou nosorožci nebo sloni, navíc čelí hrozbě rychlého vyhynutí," uvedl pro odborný časopis Science Daily profesor Jens-Christian Svenning, který se na studii podílel.

Zmíněné rychlé vyhynutí je pak obzvlášť problematické. Nejen že se zmenší rozmanitost živočišných druhů, ale nebude dost času na to, aby vznikli "sloni nové generace", jako tomu bylo například u mamutů. Podle studie bude celá evoluční větev ztracena, a tak bude muset evoluce začít od začátku.

"Velcí savci, jako bylo megatherium (druh obřího lenochoda - pozn. red.) nebo šavlozubý tygr, kteří vyhynuli před deseti tisíci lety, byli evolučně velmi odlišní. Měli jen pár příbuzných druhů, a tak jejich vyhynutí znamenalo, že se jejich větev zcela odřízla od evolučního stromu," připomíná vedoucí studie, paleontolog Matt Davis.

Jací živočichové vyhynuli za posledních 200 let? Lachtan japonský

Tuleň karibský

Norek mořský

Tasmánský tygr

Pes bojovný

Antilopa modrá

Klokan Greyův

Jelen Schomburgkův

Miliardy let evoluce pryč

Podle odhadů zmizí řada druhů během 50 let. Obnovit biodiverzitu na dnešní úroveň pak potrvá tři až pět milionů let. Pokud bychom chtěli vrátit rozmanitost savců na úroveň před člověkem, zabralo by to celkově pět až sedm milionů let. "A to v nejlepším možném případě," uvedl pro magazín National Geographic Christopher Lean z Australské národní univerzity.

Lean poukazuje na to, že čísla mohou být ještě horší, pokud člověk nezačne hned jednat. Právě jeho činnost se ve velkém podílí na vyhubení velkých savců. Ať už jde o lov a pytlačení, zabírání jejich přirozeného prostředí nebo znečišťování vzduchu.

Konkrétně jsou v bezprostředním ohrožení nosorožci dvourozí nebo sloni indičtí.

Podle studie už lidským přičiněním vyhynulo 300 druhů těchto zvířat. Svým počínáním lidé dodnes smazali z evoluce 2,5 miliardy let.

Šestá vlna vymírání

Za uplynulých 450 milionů let planetu zasáhlo pět vln hromadného vymírání druhů. Na vině byly změny klimatu, přírodní katastrofy i pád asteroidu, jako tomu zřejmě bylo v případě dinosaurů. Po nějaké době se ale život na Zemi vrátil do rovnováhy a noví živočichové nahradili ty vyhynulé.

Vymírání velkých savců odstartovalo podle vědců šestou vlnu, která se může stát pro rovnováhu přírody osudná. Přirozené evoluční procesy obnovy totiž nestíhají reagovat na zánik, který postupuje až stokrát rychleji než u předchozích vln.

"Tato studie ukazuje, že jsme na pokraji zániku velké části biologické rozmanitosti, která se nemusí obnovit ani během existence našeho vlastního druhu. Nejsmutnější zprávou je pro mě to, kolik historie ztrácíme. Když vyhubíme druh, zbavíme naše děti milionů let unikátní a neporušené historie," doplňuje Lean.

VIDEO: Vymírání druhů ohrožuje život na planetě