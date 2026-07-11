Vedra ve Francii omezují památky, Eiffelova věž i Louvre zavírají dříve

Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay o tomto víkendu kvůli vlně veder zavírají své dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami nyní platí ve čtvrtině evropského území Francie. Agentura AFP připomněla, že země od letošního května čelí už třetí vlně veder.
Provozovatel Eiffelovy věže oznámil, že památka bude v sobotu i v neděli výjimečně otevřena pouze do 16:00. V hlavní turistické sezoně přitom bývá turistům přístupná až do půlnoci. Dřívější zavírací dobu zavedly také Louvre, který od pátku do pondělí zavírá v 16:00, a muzeum Orsay, jež bude od soboty do středy přístupné jen do 17:00.
Nejvyšší stupeň výstrahy meteorologické služby Meteo-France platí ve 24 departementech, kde podle výpočtů AFP žije zhruba 22,2 milionu lidí. Pro dalších 59 z celkem 96 departementů kontinentální Francie platí druhý nejvyšší stupeň varování.
Vlna veder pro Francouze přichází na začátku prodlouženého víkendu před úterním státním svátkem, Dnem dobytí Bastily. Řada francouzských měst kvůli suchu a zvýšenému riziku požárů zrušila tradiční ohňostroje.
Požáry letos ve Francii zničily přibližně dvakrát větší plochu než ve stejném období loňského roku. Prezident Emmanuel Macron vyzval obyvatele k obezřetnosti a připomněl, že devět z deseti požárů vzniká lidskou činností. „Jediná vteřina nepozornosti může ohrozit rodiny, ohrozit ty, kteří nás chrání, a zničit naši krajinu,“ napsal na síti X.
Francie letos zažívá už třetí vlnu veder, které zemi sužují od května. Červnové extrémní teploty podle oficiálních údajů způsobily více než 2000 úmrtí nad běžný průměr a květnová vedra si vyžádala dalších zhruba 300 mrtvých. Vláda čelí kritice, že na stále častější projevy extrémního počasí není připravena.
Podle vědeckého konsenzu jsou vlny veder a další projevy extrémního počasí spojeny se změnou klimatu, která souvisí s lidskou činností. Meteorologové očekávají, že vysoké teploty potrvají minimálně do pondělního státního svátku.
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