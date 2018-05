Vedl kampaň za odchod Británie z EU, teď Nigel Lawson požádal o francouzské povolení k pobytu

Lawson není prvním bojovníkem za brexit obviněným po referendu z pokrytectví. Stejné označení si loni v prosinci vysloužil Nigel Farage, když řekl, že se nevzdá nároku na europoslaneckou penzi vyplácenou z peněz daňových poplatníků.

London - Bývalý šéf jedné z kampaní za odchod Británie z Evropské unie Nigel Lawson byl označen za pokrytce poté, co vyšlo najevo, že se snaží získat povolení k pobytu ve Francii.

Novinám The Connexion pro Brity žijící ve Francii řekl, že se pustil do procesu žádosti o pobytovou kartu (carte de séjour). Prý nemá velké obavy ohledně toho, zda mu bude dokument vydán.

"Bývalý kancléř (ministr financí, pozn. ČTK) vypadá jako pokrytec," reagoval předseda proevropské skupiny Best for Britain Paul Butters. "Zdálo se, že pro Lawsona nebyla žádná cena příliš vysoká za odchod. Po téhle zprávě to ale vypadá, že tu cenu zaplatí jiní, zatímco bývalý kancléř se bude slunit ve svém luxusním bydlišti ve Francii," dodal.

Lawson stál před britským referendem v létě 2016 v čele kampaně Vote Leave. Zároveň v rozhovoru deníku The Guardian řekl, že "miluje Evropu". "Proto žiju ve Francii," uvedl někdejší politik, který bydlí na jihozápadě Francie. EU ale podle něj v dnešní době nemá žádný smysl a členství v ní nikdy nedávalo smysl po ekonomické stránce.

Odchodem Británie z Unie zanikne právo občanů členských zemí žít v Británii a naopak. Obě strany uvádí, že chtějí zachovat práva svých emigrantů, ale nad osudem tří milionů občanů EU žijících v Británii a milionu Britů žijících v zemích EU stále visí některé otázky. Britům ve Francii je podle The Guardian doporučováno, aby si preventivně opatřili pobytovou kartu.

"Ano, právě jsem začal a nevím, jak to dopadne, ale nemám nějaké zvláštní obavy," řekl Lawson.

Podobně reagoval na otázku ohledně nových britských pasů, o kterých evropští činitelé uvedli, že by mohly přinést dodatečné papírování a zpoždění na cestách. "Nejsem s tou věcí zvlášť obeznámen, ale jelikož žiju ve Francii, neobávám se. Možná tam bude pár byrokratických překážek, které jsou unavující, ale nevidím v tom vážný problém," řekl.

Lawson není prvním bojovníkem za brexit obviněným po referendu z pokrytectví. Stejné označení si loni v prosinci vysloužil Nigel Farage, když řekl, že se nevzdá nároku na europoslaneckou penzi vyplácenou z peněz daňových poplatníků. "Proč by měla moje rodina trpět ještě víc?" řekl tehdy ve vysílání televize BBC.