Věděl o tom Zelenskyj? Největší korupční skandál Ukrajiny znovu ožívá

Miliardová korupční kauza kolem ukrajinské státní společnosti Enerhoatom má další pokračování. Uniklé odposlechy podle ukrajinských médií naznačují možné vazby až na prezidenta Volodymyra Zelenského. Kauza přitom už v minulosti „položila“ několik jeho klíčových spolupracovníků a ministrů.
Začátkem května zveřejnilo ukrajinské médium Ukrajinska pravda sérii uniklých nahrávek, zachycujících rozhovory aktérů největšího korupčního skandálu v zemi.
Nahrávky mají být součástí vyšetřování Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) v kauze rozsáhlého úplatkového systému kolem státní společnosti Enerhoatom, provozovatele ukrajinských jaderných elektráren.
Šetření kauzy, zahájené loni na podzim, už vedlo k pádu několika vlivných osob z okruhu prezidenta Volodymyra Zelenského, včetně několika členů jeho kabinetu.
Nová fáze vyšetřování by nicméně podle ukrajinského deníku Kyiv Independent mohla zasáhnout i samotného prezidenta. V odposleších se totiž opakovaně objevují nepřímé zmínky naznačující možné propojení samotného Zelenského s kauzou.
Podle ukrajinského deníku tak vyvstává otázka, kolik toho o korupčním schématu sám Zelenskyj věděl. Případné potvrzení jeho zapojení by navíc mohlo odstartovat nejvýznamnější vnitropolitickou krizi od začátku ruské invaze.
Korupční schéma „bariéra“
Základ systému úplatků tvořilo takzvané „schéma bariéra“, mechanismus, který umožňoval získávat provize z každé zakázky a vydírat dodavatele. A jak ukazují zjištění detektivů, část prostředků směřovala až do Ruska.
Princip schématu byl jednoduchý: Soukromé firmy, které chtěly obchodovat s Enerhoatomem, musely odvádět 10 až 15 procent hodnoty kontraktu lidem, kteří ve skutečnosti rozhodovali o veřejných zakázkách, přestože v podniku oficiálně nezastávali žádné funkce.
Pokud se firma odmítla podřídit, následovaly tresty: zablokovaná platba, vyškrtnutí ze seznamu dodavatelů nebo úplné zastavení spolupráce. V interním slovníku se tomu říkalo bariéra - korupční překážka, kterou bylo možné překonat pouze zaplacením „provize".
Nedávno zveřejněné nahrávky ale přinesly další detaily o tom, kam měly směřovat zpronevěřené peníze. Prostřednictvím bývalého vicepremiéra Oleksije Černyšova měly mimo jiné financovat výstavbu luxusních domů v elitní obci Kozyn nedaleko Kyjeva.
Zapojení Zelenského
Podezření na možné propojení s prezidentovým okolím vyvolává především jedna z nahrávek. Ta zachycuje rozhovor mezi podnikatelem Tymurem Mindyčem, dlouholetým spolupracovníkem Volodymyra Zelenského, a neidentifikovanou ženou označovanou jako Natalija. Oba v něm rozebírají právě výstavbu nemovitostí v Kozynu.
Mindyč v rozhovoru zmiňuje příchod Maxe Donce, kterého novináři identifikovali jako šéfa Zelenského ochranky. Během debaty zároveň opakovaně zaznívá zmínka o domově „Vovy,“ což je familiární zkratka jména Volodymyr.
Podle deníku Kyiv Independent by případné potvrzení prezidentova zapojení mohlo mít zásadní právní i politické důsledky. Ukrajinská legislativa totiž neumožňuje vyšetřování úřadujícího prezidenta, hlava státu však může být odvolána na základě důkazů o protiprávním jednání. Po skončení mandátu by pak mohl prezident čelit standardnímu trestnímu vyšetřování.
Politolog Volodymyr Fesenko pro Kyiv Independent uvedl, že nové nahrávky mohou poškodit Zelenského popularitu, v krátkodobém horizontu však podle něj pravděpodobně nebudou mít zásadní dopad.
Významnější důsledky by podle Fesenka mohly přijít až ve chvíli, kdy by vyšetřovatelé vznesli další obvinění a bezpečnostní složky přímo potvrdily prezidentovu roli v celé kauze. V takovém případě by se podle něj Zelenskyj mohl rozhodnout nekandidovat v prvních poválečných volbách.