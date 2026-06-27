Vede si docela dobře! Proč Trump změnil názor na Zelenského?

„No, ať se na to díváte jakkoliv, vede si docela dobře. Drží se. Podívejte, musíte uznat, že je statečný. Má skvělé vybavení, ale má taky skvělé chlapy. Má bojovníky.“ Tak mluvil naposledy Donald Trump o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském. Jak se z muže, který „nemá žádné karty“ stal muž, která si „vede docela dobře“?
Bývalý velvyslanec USA na Ukrajině John Herbst v rozhovoru pro ukrajinský portál Novoje Vremja vysvětluje, že klíčovým hybatelem této změny jsou reálné úspěchy ukrajinské armády na bojišti a efektivní údery na strategické cíle hluboko uvnitř ruského území.
Trump je známý tím, že „má rád vítěze“, a Ukrajina v současnosti jako vítěz vypadá. Tento vojenský tlak ze strany Kyjeva nejenže mění optiku Bílého domu, který začíná věřit v možnost ukrajinského vítězství, ale zároveň nabourává iluze Vladimira Putina o schopnosti dobýt další ukrajinské území.
Herbst však varuje před přehnaným optimismem a připomíná, že Trumpova administrativa dlouhodobě osciluje mezi různými přístupy. Trump se sice v minulosti neformálně vyjádřil, že není fanouškem Ukrajiny, a v jeho okolí operují postavy podléhající ruským narativům, zároveň ale opakovaně vyjádřil touhu po stabilním míru, který zachová ukrajinskou suverenitu a bezpečnost.
Pro Trumpovo rozhodování je zásadní jeho vlastní image – nechce vypadat slabě a odmítá dopustit, aby z něj Putin udělal hlupáka. To potvrzuje i fakt, že šéf Kremlu již v minulosti odmítl několik Trumpových mírových návrhů, zatímco Zelenskyj se naopak až okázale snažil spolupracovat.
Nespokojený Putin
Podle zákulisních informací jsou navíc Rusové hluboce nespokojeni, protože Trump nesplnil své domnělé sliby z Aljašky ohledně tlaku na Ukrajinu k postoupení Donbasu.
V oblasti praktické podpory přineslo Trumpovo druhé funkční období paradoxně i jedno zásadní zlepšení, kterým je poskytování klíčových vojenských rozvědných informací. Na rozdíl od opatrného Joea Bidena nemá Trump v této otázce zábrany, což Ukrajině umožňuje efektivněji cílit své operace.
Výhled na mírová jednání v nejbližších měsících sice zůstává kvůli neústupnosti Ruska skeptický, ale americká zpravodajská pomoc a ukrajinský vojenský tlak vytvářejí základy pro budoucí diplomatický úspěch.
Radikálnější kroky, jako je schválení zákona SABRE pro konfiskaci zmrazených ruských aktiv ve prospěch ukrajinských zbraní, však v současnosti narážejí na neochotu Trumpovy administrativy, přestože mají širokou podporu v Kongresu (u republikánů i demokratů) i mezi americkou veřejností.
V Česku padl nový rekord nejvyšší naměřené teploty, v Doksanech bylo 40,6 stupně
Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl na facebooku kolem 15:30 Český hydrometeorologický ústav.
Krejčí překvapil po příletu z MS. Tohle může být zlomový bod, četl emotivně z notýsku
Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po vyřazení už po skupinové fázi mistrovství světa v Americe připustil, že kritika je oprávněná. Sedmadvacetiletý obránce Wolverhamptonu ale odmítl, že by někdo z hráčů neodevzdal maximum. Už delší dobu cítí zklamání z fungování reprezentace a věří, že vystoupení na šampionátu povede k pozitivním změnám do budoucna.
Africké metropole zavádějí opatření proti horku, která mohou inspirovat Evropu
Africké městské oblasti, které už čelí extrémním teplotám přesahujícím 40 stupňů Celisa, zavádějí opatření, jež mohou být inspirací i pro Evropu. Využívají například reflexní nátěry střech, městské zelené plochy nebo úpravy pracovních režimů.
Ve vedrech se vojáci Hradní stráže stahují z pevných stanovišť před Hradem
Vojáci Hradní stráže se při teplotách nad 30 stupňů stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. I v tomto případě ale v branách Hradu zůstávají vojáci v polních stejnokrojích s výzbrojí, a střežení sídla hlavy státu tak není nijak přerušeno.
Ve Francii zemřela česká spisovatelka Věra Linhartová. Bylo jí 88 let
V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v roce 1968 emigrovala do Francie. O úmrtí autorky knih Dům daleko, Prostor k rozlišení, Twor nebo Ianus tří tváří v sobotu informoval Deník N s odkazem na spisovatele Jaromíra Typlta.