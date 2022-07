Vědci 20 let sbírali vejce a hledali v nich toxické látky. Výsledky jsou smutné

Posledních 20 let obcházeli vědci a dobrovolníci nejrůznější komunity v Evropě, Asii, Africe a Americe a prosili je o vzorky vajec slepic domácích. Tým pod vedením českého vědce chtěl díky nim rozpoznat, do jaké míry se do našeho jídelníčku dostává znečištění. Výsledky prokázaly, že většina odebraných vzorků nesplňuje evropské limity na bezpečnost potravin.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!