Vědci objevili nejstarší zvíře na Zemi. Žilo před 550 miliony let

Fosilie živočicha nesoucího název Dickinsonia už byly objeveny dříve. Považovali ho ale za houbu nebo lišejník.

Canberra - Fosilie živočicha, který žil před 558 miliony let, zřejmě patří nejstaršímu zvířeti na Zemi. V nové studii, o které informoval britský deník The Guardian, to tvrdí vědci z Australské národní univerzity.

Ti zkoumali organické molekuly uchované na fosilii organismu známého pod latinským názvem Dickinsonia. Zjistili, že jde o molekuly živočišného tuku, a tedy Dickinsonia byla ve skutečnosti zvíře.

Vyřešili tak spekulace a desetiletí trvající záhadu. A k tomu objevili nejstarší zvíře na světě, protože Dickinsonia žila v době před vznikem dnes známých živočišných kmenů. O 20 milionů let dříve, než na počátku prvohor proběhla takzvaná Kambrická exploze. Během ní došlo z dosud neznámého důvodu k náhlému nárůstu mnohobuněčných organismů.

Dickinsonia zažila dobu, kdy se teprve začali objevovat živočichové, kteří vypadají jako ti, jež známe dnes. Byla u zrodu členovců, mlžů a plžů.

Dickinsonia samotná byla živočich oválného tvaru a dorůstala velikosti až 1,4 metru. Dlouho nebylo jasné, jestli se jednalo o živočicha, houbu, nebo lišejník. Obecně se totiž mělo za to, že v období ediakaru život na Zemi ještě nedosahoval takového vývoje.

"Teď ale víme, že živočišný život začal ještě před obdobím kambria v ediakaru," komentovala zjištění Emily Mitchellová z univerzity v Cambridge, která se zabývá životem ve starohorách. "Přesto tito živočichové vypadali velmi odlišně oproti moderním zvířatům," dodala.

