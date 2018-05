Vědci objasnili tajemství Tutanchamonovy hrobky. Uvnitř žádný další hrob není, sdělili po průzkumu

před 29 minutami

Hrobka egyptského faraona Tutanchomona neskrývá dosud nenalezený hrob královny Nefertiti.

Káhira - Vědci objasnily tajemství hrobky faraona Tutanchamona u Luxoru. Ta podle nich neskrývá žádné další prostory, o nichž se někteří odborníci domnívali, že by to mohl být dosud nenalezený hrob královny Nefertiti. Oznámil to generální tajemník egyptské Nejvyšší rady pro historické památky Mustafa Vazírí, který novináře seznámil s výsledkem téměř tříměsíčního geofyzikálního průzkumu Tutanchamonovy hrobky.

Průzkum podnikla skupina italských odborníků. Došli k závěru, že stěny hrobky neukrývají žádné další člověkem vybudované prostory a chodby.

Jako první o možnosti, že by se za zdmi hrobky mohl skrývat hrob Nefertiti, v roce 2015 hovořil britský egyptolog Nicholas Reeves. Egypťané proto povolili provést skenování hrobky. Ujali se toho japonští a američtí vědci, ale jejich závěry nebyly jednoznačné, takže ve zkoumání pokračovali Italové.

S tím, co zjistili, má podrobně obeznámit Francesco Porcelli z turínské technické univerzity. Egypťanům Porcelliho skupina výsledky předala dnes. Podle Vazírího skenery prozkoumaly prostor zdí podle velmi hustě stanovených linií.

Porcelli řekl, že přístroje nezaznamenaly volný prostor mezi přírodními vnějšími kameny a člověkem vystavěnými zdmi hrobky, ani žádné překlady nebo opěry možného vstupu do skrytého prostoru. "S vysokým stupněm jistoty jsme došli k závěru, že získané údaje nepotvrzují hypotézu o skrytých místnostech nebo chodbách přiléhajících k Tutanchamonově hrobu," uvádí se v Porcelliho zprávě.

Nefertiti žila ve 14. století před naším letopočtem. Byla hlavní manželkou krále Achnatona, který nastolil monoteistické náboženství zasvěcené bohu slunci Atonovi. Je považovaná za nevlastní Tutanchamonovu matku.

Tutanchamon zemřel v roce 1323 před naším letopočtem jako devatenáctiletý. Nefertitinu podobu zachytila slavná busta, která se našla v roce 1912 a jež je nyní v berlínských muzejních sbírkách. Díky 3300 let staré bustě se Nefertiti stala synonymem krásy. Tutanchamonův hrob našel v roce 1922 Brit Howard Carter. Na rozdíl od jiných luxorských hrobek byl téměř neporušený a obsahoval 5000 předmětů, včetně slavné zlaté pohřební masky.