Věčné chemikálie z teflonu nebo Gore-Texu vážně ohrožují plodnost žen, říká studie

Ženy s vyššími hladinami takzvaných věčných chemikálií v krvi mají o 40 procent nižší šanci otěhotnět do jednoho roku od prvního pokusu o početí potomka. Vyplývá to z první známé studie o vlivu perfluorovaných a polyfluorovaných látek na plodnost žen. Závěry studie zveřejnil britský list The Guardian.

Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS) se používají k výrobě povrchů, které mají odolávat vlhkosti, mastnotě nebo zašpinění, jako jsou rozšířené materiály Gore-Tex, teflon nebo kosmetické produkty. Když se skrze vodu nebo jídlo dostanou do krevního oběhu, zůstávají v organismu natrvalo. Podle expertů mohou způsobovat rakovinu, onemocnění jater, poruchy imunitního systému nebo pokles plodnosti u mužů. Perfluorovaným sloučeninám se přezdívá "věčné chemikálie", protože se v přírodě v podstatě nerozkládají nebo se rozkládají jen velmi pomalu. Související Spermie se chrání jedovatým plynem, zjistili čeští vědci. Objev může řešit neplodnost Tyto látky byly nalezeny téměř u všech lidí, kteří na ně byli testováni. Ve Spojených státech je jimi podle odhadů kontaminováno 99 procent lidí. Výzkum vlivu na neplodnost provedli vědci v Singapuru, kde je znečištění PFAS nižší, ale přesto zjistili silnou souvislost s neplodností, jíž podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí každý šestý člověk na světě. Výzva k zákazu celé skupiny látek Studie se zúčastnilo přes tisíc žen v plodném věku, které se snažily otěhotnět. Vědci zohlednili jejich věk, vzdělání či závislost na kouření. Vědci v krvi žen odhalili PFAS a hodnotili jejich vliv. Ženy s hladinou chemikálií v krvi o čtvrtinu vyšší než průměr měly o 40 procent nižší šanci, že do roka otěhotní. Tyto ženy měly také o 34 procent nižší šanci, že do roka porodí živé dítě. Vliv hladin PFAS na plodnost byl větší, pokud byly posuzovány jako směs, a ne jednotlivě. "To dává smysl, protože více chemických látek může působit společně a ovlivňovat naše zdraví na mnohem větší úrovni než jedna chemická látka," uvedla Valviová. Věčné chemikálie ovlivňují zdraví matky i dítěte, mohou mít vliv například na preeklampsii a opožděný neurologický vývoj. "Mnoho PFAS bylo zjištěno v pupečníkové krvi, placentě a mateřském mléce. Prevence expozice PFAS je proto nezbytná pro ochranu zdraví žen i jejich dětí," uvedla spoluautorka výzkumu Damaskini Valviová. Některé perfluorované sloučeniny jsou zakázané. Vědci, kteří výzkum prováděli, ale vyzvali k zákazu celé skupiny těchto chemikálií. "Čelíme celosvětovému problému kontaminace PFAS," uvedla Valviová. Už nyní podle ní lidé mohou přijmout určitá opatření, například používat speciální vodní filtry a vyhýbat se výrobkům obsahujícím PFAS

