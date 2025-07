"Velmi špatné zprávy." Rusové vnikli do klíčového města, vojáci bijí na poplach

Rusové pomalu ale jistě dokončují obklíčení ukrajinského města Pokrovsk, o jehož dobytí usilují dlouhé měsíce. Jejich průzkumné a sabotážní jednotky se měly dokonce dostat do jižní části města. To, že operují v ulicích Pokrovska, naznačuje blížící se velký útok.

Washingtonský think tank Institut pro studium války ISW tvrdí, že obránci podle zdroje spjatého s ukrajinskou vojenskou rozvědkou stále hledají a likvidují ruské sabotážní skupiny. Agresor dál pokračuje v obkličování města.

"Velmi špatné zprávy. Věci se strašně kazí. Situace na Pokrovské ose je kritická. Celý svět bez nadsázky mluví o intenzitě bojů, které tam probíhají," napsal ve svých příspěvcích štábní seržant ukrajinské armády Dmitrij Ščipko, který žádá o pomoc pro brigádu svého kamaráda, která svádí boje právě na jihu Pokrovska.

O proniknutí sabotážních skupin informoval i ukrajinský projekt DeepState. "Před pár dny nepřítel využil toho, že jedné z brigád jednoduše došla pěchota, a posloužily mu také nespolehlivé informace z místa. Pronikl do samotného města přes Zvirovo. Chlapci ze 155. mechanizované brigády a 68. brigády horských myslivců (lehké pěchoty) museli situaci urgentně napravit, aby se z ní nestala katastrofa," uvedl DeepState.

Na základě informací webu Hromadske ale Ukrajinci zatím neodhalili všechny sabotážní a průzkumné jednotky. Průniky těchto jednotek do města podle ISW naznačují, že ruská armáda se v blízké budoucnosti připravuje na zintenzivnění útoků na Pokrovsk.

Rusko soustředilo kolem města na 100 tisíc vojáků. V oblasti se denně odehrávají desítky bojů. Město, kde před válkou bydlelo 60 tisíc lidí, je klíčové pro ovládnutí Donbasu. Jde o železniční a silniční uzel, jehož pád by zkomplikoval zásobování ukrajinských vojsk a umožnil by Rusům postupovat na západ k řece Dněpr. Pro Rusy by jeho dobytí mělo zcela zásadní propagandistický význam.

