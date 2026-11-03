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Zahraničí

Ve Vysokých Tatrách už týden pátrají po 50letém českém turistovi

ČTK
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Už více než týden se pohřešuje 50letý český turista Jiří, který se ztratil ve Vysokých Tatrách. Po muži pátrá slovenská policie i jeho příbuzní, kteří se obrátili na sociální sítě. Všechny snahy jsou zatím bezvýsledné, informoval v úterý zpravodajský server Topky.sk.

Po muži v sobotu 31. října vyhlásila pátrání i česká policie. Nezvěstný má štíhlou postavu, je vysoký 185 až 190 centimetrů a má modré oči. (Ilustrační foto)
Po muži v sobotu 31. října vyhlásila pátrání i česká policie. Nezvěstný má štíhlou postavu, je vysoký 185 až 190 centimetrů a má modré oči. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock – Marek M
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„Prosíme o pomoc při pátrání po nezvěstném muži. Pokud jste potkali muže na fotografii v období od 16. do 21. 10. 2026, dejte, prosím, vědět buď do soukromých zpráv, anebo policii,“ napsali příbuzní na sociální síti ve skupině Vysoké Tatry.

Jiřího auto se našlo na odstavné ploše v obci Vyšné Hágy. „S největší pravděpodobností se ztratil při túře po neznačené trase v oblasti Vysokých nebo i Nízkých Tater. Za jakoukoli informaci budeme vděční,“ dodali příbuzní, které citoval server Topky.sk.

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