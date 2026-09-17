Ve volbách do Ruského parlamentu kandidují i navzdory strachu odpůrci války

V Rusku v pátek začínají parlamentní volby. I přes zákaz ruského nejvyššího soudu se jich zúčastní někteří představitelé strany Jabloko, která odmítá válku na Ukrajině, píše agentura Reuters.
Jednou z asi desítky moskevských kandidátů za Jabloko je Polina Lermantová. Zatímco na digitálním billboardu za jejími zády běží reklama vyzývající Rusy, aby se přihlásili do bojů na Ukrajině, 24letá politička rozdává kolemjdoucím letáčky. Ty lidi vyzývají, aby v parlamentních volbách, které začínají v pátek, hlasovali pro mír.
Většině kandidátů Jabloka, které je jedinou registrovanou stranou v Rusku odmítající válku na Ukrajině, ruský nejvyšší soud v srpnu účast ve volbách zakázal. Své rozhodnutí zdůvodnil porušením pravidel voleb. Lermantová a několik dalších ve volebním klání zůstali, protože kandidovali ve svých obvodech samostatně a nebyli tak součástí stranické listiny. Pár z nich už však bylo rovněž diskvalifikováno.
Podle Lermantové je důvodem zákazu strach, že by se Jabloko mohlo dostat do parlamentu a pokládat nepříjemné otázky k tématům souvisejícím s válkou.
Jabloko, které chce, aby Rusko přijalo příměří, bývalo přední liberální stranou v postsovětském Rusku. Dnes v ruském parlamentu nemá jediné křeslo, a i v regionech má zvolených zástupců jen několik. Na rozdíl od představitelů opozice, kteří žijí v zahraničí, už však roky funguje uvnitř ruského systému.
„Opravdu se bojím. Mí rodiče a manžel o mě mají strach. Bojím se, že začne represe,“ řekla Reuters kandidátka při své kampani. Obává se, že ji úřady obviní a pošlou do vězení, jako se to stalo několika jejím spolustraníkům. Jednoho z nich odsoudili za komentáře o válce k 11 letům vězení. I přes své obavy je však přesvědčená, že dělá správnou věc. „Je pro nás opravdu důležité říct lidem, že teď mají šanci hlasovat pro mír, vyjádřit svůj politický názor a říct, že volíme mír a svobodný život beze strachu,“ dodala.
Lermantové dodává odvahu, že podle střediska Levada, které úřady označují jako agenta cizí moci, by 60 procent Rusů podpořilo mír. V rozhovoru s Reuters také poukázala na oficiální vládní statistiky, podle kterých před srpnovým zákazem účasti ve volbách strana Jabloko nabírala na popularitě. Současné předvolební průzkumy už stranu nezahrnují.
Volby, které se konají od 18. do 20. září, jsou prvními parlamentními volbami od doby, kdy Putin v roce 2022 vyslal své jednotky na Ukrajinu. Předpokládá se, že si vládnoucí strana Jednotné Rusko pohodlně zachová převahu. Podle západních analytiků bude Kreml pravděpodobně výsledky voleb propagovat jako čerstvý důkaz podpory Putina a jeho operací na Ukrajině.
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