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Zahraničí

Ve Vídni padl absolutní teplotní rekord. Vedra sužují celé Rakousko

ČTK

V Rakousku v úterý naměřili doposud nejvyšší teplotu. Na meteorologické stanici ve Vídni Stammersdorfu teploměr ukázal 40,8 stupně Celsia. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na meteorologickou službu Geosphere Austria. Padl tak dosavadní rekord z roku 2013, kdy v dolnorakouském městečku Bad Deutsch-Altenburg naměřili 40,5 stupně.

Heat wave in Vienna
Koupání během vlny veder v Novém Dunaji, bočním rameni řeky Dunaj, ve Vídni.Foto: REUTERS – Elisabeth Mandl
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Očekává se, že současná vlna veder bude kulminovat během úterý a středy. Pro části Rakouska včetně Vídně proto platí nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami. Jen na 22 měřicích stanic z celkových přibližně 150, které APA sleduje, bylo v úterý ve 14:00 méně než 30 stupňů.

S horky je spojené i vysoké riziko vzniku požárů. Během úterý hoří například v Burgenlandu les u obce Sieggraben, která leží nedaleko hranic s Maďarskem. Policie musela částečně uzavřít hlavní silniční tah. Hašení komplikuje silný vítr.

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