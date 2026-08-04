Ve Vídni padl absolutní teplotní rekord. Vedra sužují celé Rakousko

V Rakousku v úterý naměřili doposud nejvyšší teplotu. Na meteorologické stanici ve Vídni Stammersdorfu teploměr ukázal 40,8 stupně Celsia. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na meteorologickou službu Geosphere Austria. Padl tak dosavadní rekord z roku 2013, kdy v dolnorakouském městečku Bad Deutsch-Altenburg naměřili 40,5 stupně.
Očekává se, že současná vlna veder bude kulminovat během úterý a středy. Pro části Rakouska včetně Vídně proto platí nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami. Jen na 22 měřicích stanic z celkových přibližně 150, které APA sleduje, bylo v úterý ve 14:00 méně než 30 stupňů.
S horky je spojené i vysoké riziko vzniku požárů. Během úterý hoří například v Burgenlandu les u obce Sieggraben, která leží nedaleko hranic s Maďarskem. Policie musela částečně uzavřít hlavní silniční tah. Hašení komplikuje silný vítr.
Opoziční Zelení vyzvali kancléře Christiana Stockera, aby ještě tento měsíc svolal celostátní summit věnovaný vedrům. Chtějí, aby zástupci spolkových zemí, obcí, záchranných složek, vodohospodáři nebo různí experti vypracovali plán, jak se s extrémně vysokými teplotami a nedostatkem vody vypořádat.
Rozsáhlý lesní požár na Klatovsku. Oheň se rychle šíří, zasahuje vrtulník
Desítky hasičů likvidují požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Je vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Letí tam vrtulník s bambivakem. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.
Likvidace ruské pýchy. Ukrajinci zasáhli další megasklady, už jich není ani půlka
Celkem 26 velkoskladů má největší ruský zásilkový obchod Wilberries. Po noci z pondělka na úterý jich Ukrajinci zasáhli už 16. Útok hlásí sklady v Čechovu v Moskevské oblasti a Krásném Boru v Leningradské oblasti. Obě místa jsou přitom od ukrajinské hranice vzdálena 450, respektive 800 kilometrů.
Ekonom varuje: Sucho může letos připravit Německo o hospodářský růst
Nedostatek vody v německých řekách by mohl snížit letošní růst hrubého domácího produktu (HDP). Varoval před tím v úterý v rozhovoru s deníkem Bild ekonom Thilo Schäfer z berlínského Institutu německého hospodářství (IW). Podle něj by mohlo sucho snížit růst o 0,4 procentního bodu, a hospodářství by tak mohlo letos opět stagnovat.
Nezvyklý agresor přerušil pohárový zápas. Fotbalista v panice lehl na trávník
Skoro jako v legendárním filmovém hororu Ptáci si mohli připadat aktéři pohárového zápasu fotbalistů do 15 let v Brazílii. Agresivní opeřenec totiž napadl jednoho z hráčů, utkání musel rozhodčí dvakrát přerušit.
Usměvavý trpitel, vynálezce hlavolamů i vnadná modelka. Maďaři hledají nového prezidenta
Po dubnových volbách, které v Maďarsku uťaly 16letou éru Viktora Orbána, zažívá země politický ruch. Nový premiér Péter Magyar zahájil rozsáhlé reformy. Rozhodl se také zapojit veřejnost do výběru nové hlavy státu. Maďarský internet nyní zaplavila vlna lidové tvořivosti, v níž se vedle seriózních kandidátů prosazují také kulturisté nebo „hvězdy“ různých reality show či známých internetových memů.