Pět unijních zemí chce posílat zamítnuté žadatele o azyl do Rwandy

Pět zemí Evropské unie na pondělním jednání ve Vídni zřejmě oznámí plány posílat zamítnuté žadatele o azyl do deportačního střediska ve Rwandě ve střední Africe. S odkazem na své zdroje to v pondělí uvedla agentura Reuters.
Mluvčí rakouského ministra vnitra Gerharda Karnera to podle agentury APA odmítl potvrdit a odkázal na tiskovou konferenci, která se bude konat dnes odpoledne.
Německo, Rakousko, Řecko, Dánsko a Nizozemsko v září oznámily, že s jednou zemí mimo EU pracují na dohodě, podle které by na jejím území měla vzniknout takzvaná návratová centra.
Sedmadvacítka začátkem října definitivně schválila zpřísnění unijní migrační politiky. Mezi nová opatření patří také možnost zřizovat mimo EU návratová centra pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně.
Agentura Reuters poznamenala, že v zemích EU, kde se blíží volby, jsou vlády pod tlakem, aby ukázaly, že dokážou migraci držet pod kontrolou. Mezi lidmi v řadě evropských zemí jsou také rozšířené protipřistěhovalecké nálady. Zahraniční deportační centra jsou podle analytiků pro politiky jasně viditelným důkazem jejich snah.
Plán, který chystají unijní země, se liší od programu deportací do Rwandy, od něhož v červenci 2024 upustila Británie. Vztahoval by se pouze na migranty, kteří už vyčerpali všechny legální způsoby, jak v EU zůstat.
Ve Vídni dnes bude na pracovní návštěvě dánská premiérka Mette Frederiksenová. S rakouským kancléřem Christianem Stockerem bude jednat hlavně o migrační a azylové politice, píše APA.
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