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Zahraničí

Pět unijních zemí chce posílat zamítnuté žadatele o azyl do Rwandy

ČTK
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Pět zemí Evropské unie na pondělním jednání ve Vídni zřejmě oznámí plány posílat zamítnuté žadatele o azyl do deportačního střediska ve Rwandě ve střední Africe. S odkazem na své zdroje to v pondělí uvedla agentura Reuters.

Migration Greece
Migranti na palubě plavidla Frontex po záchranné operaci u řecké Kréty, 9. listopadu 2026. Řecko patří mezi země, které budou jednat o zřízení tzv. návratových center pro neúspěšné žadatele o azyl.Foto: ČTK – Stefanos Rapanis
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Mluvčí rakouského ministra vnitra Gerharda Karnera to podle agentury APA odmítl potvrdit a odkázal na tiskovou konferenci, která se bude konat dnes odpoledne.

Německo, Rakousko, Řecko, Dánsko a Nizozemsko v září oznámily, že s jednou zemí mimo EU pracují na dohodě, podle které by na jejím území měla vzniknout takzvaná návratová centra.

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Sedmadvacítka začátkem října definitivně schválila zpřísnění unijní migrační politiky. Mezi nová opatření patří také možnost zřizovat mimo EU návratová centra pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně.

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Agentura Reuters poznamenala, že v zemích EU, kde se blíží volby, jsou vlády pod tlakem, aby ukázaly, že dokážou migraci držet pod kontrolou. Mezi lidmi v řadě evropských zemí jsou také rozšířené protipřistěhovalecké nálady. Zahraniční deportační centra jsou podle analytiků pro politiky jasně viditelným důkazem jejich snah.

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Plán, který chystají unijní země, se liší od programu deportací do Rwandy, od něhož v červenci 2024 upustila Británie. Vztahoval by se pouze na migranty, kteří už vyčerpali všechny legální způsoby, jak v EU zůstat.

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Ve Vídni dnes bude na pracovní návštěvě dánská premiérka Mette Frederiksenová. S rakouským kancléřem Christianem Stockerem bude jednat hlavně o migrační a azylové politice, píše APA.

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