Rusové lžou. Ukrajinská poslankyně popisuje okolnosti smrtícího útoku na věznici

Moskva a Kyjev se navzájem obviňují z útoku na věznici v Olenivce nedaleko Doněcku, kde na konci července zemřelo 53 ukrajinských zajatců. Ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že rozvědka její země má dostatek důkazů, že šlo o ruský úder. A kritizuje OSN a další mezinárodní organizace, že toho pro Ukrajinu nedělají dost.

Jaké máte informace o úderu na věznici v Olenivce?

Jednoznačně věřím, že tento teroristický útok spáchalo Rusko. USA, Estonsko a Moldavsko již prohlásily, že Kreml nese jasnou vinu. K dispozici jsou i analytické zprávy amerického Institutu pro studium války, které jednoznačně vypovídají o tom, že ukrajinská armáda raketomety HIMARS ani jinými zbraněmi Olenivku nezasáhla. Je to prostě nesmysl a jediný důvod, proč se na to někdo ptá, je, že Moskva vznesla toto nehorázné obvinění.

A má ukrajinská vláda současně nějaké důkazy, které může ve vyšetřování použít a které by mohly Rusko usvědčit?

Ano, hned několik. Ukrajinská rozvědka SBU například zveřejnila zachycený zvukový záznam rozhovoru, během kterého dva vojáci Doněcké lidové republiky přiznávají, že to byli ruští vojáci, kdo zinscenovali výbuchy v Olenivce. Generální prokurátor Ukrajiny Andrij Kostin navíc potvrdil, že podle předběžných závěrů této expertní skupiny, ve které mimochodem pracují i mezinárodní experti, byla příčinou hromadné vraždy právě ruská termobarická zbraň.

Američtí vojenští analytici zjistili, že útok poškodil pouze jednu budovu, nezřítil její stěny a nezanechal žádné krátery po granátech, což velmi silně naznačuje, že zničení věznice bylo výsledkem buď přesného úderu nebo vnitřně umístěné zápalné bomby či jiné výbušniny.

A to je podle expertů tedy opak toho, co by zanechal útok raketometu HIMARS…

Ano, takový úder by v okolí objektu téměř jistě zanechal vedlejší škody, včetně kráterů a dalších poškozených budov. Stopy po explozi jsou pouze uvnitř budovy, kde se oheň rychle šířil, zvenku na ní nejde nic vidět. Nejsou tam ani rozbitá okna.

Zvláštní náhoda

Podle amerických úřadů v důsledku výbuchu zemřelo 53 mužů, nejméně 130 je raněných. Jak se snažíte pomoci těm, co jsou ještě naživu?

Neustále se snažíme osvobodit všechny naše vojáky, kteří jsou v zajetí ruských okupantů. Chceme vyjednávat, jenže Rusům nejde věřit nos mezi očima. Mezinárodní výbor Červeného kříže požádal o přístup k válečným zajatcům v Olenivce, avšak Rusové žádosti nevyhověli, ačkoliv je to podle Ženevských konvencí jejich povinnost. Pravděpodobně tam nepustí žádnou mezinárodní organizaci, dokud se nezbaví všech potenciálních důkazů, které by je mohly z útoku usvědčit.

Na sociálních sítích jste zmínila, že další z indicií, které poukazují na to, že útok spáchala Moskva, je fakt, že nezemřel nikdo z Rusů. Jak to víte? Máte k dispozici oficiální seznam obětí?

Ukrajinská rozvědka tvrdí, že v současnosti nemá pravdivý seznam jmen zemřelých a zraněných, a varuje, aby nikdo nevěřil seznamům, které Rusové šíří na sociálních sítích. Nicméně ruská propagandistická média zveřejnila video se zástupcem věznice Olenivka, který přímo říká, že nikdo kromě ukrajinských válečných zajatců nezemřel ani nebyl nijak zraněn. Zvláštní náhoda, že? Na tom jde přece jasně vidět, že to celou dobu plánovali.

Máte nějaké informace o tom, jestli při útoku zemřeli i někteří z obránců Azovstalu?

Přímo o jejich smrti ne, ale víme, že v Olenivce bylo hodně mužů z pluku Azov, Rusové je tam převezli přímo z oceláren. Červený kříž a OSN zaručily, že je odtamtud dostanou. Je to ale těžší, než se zdá.

Žena jednoho bojovníka z pluku Azov, se kterou jsem v kontaktu, mi řekla, že ve věznici už těla zemřelých mužů vypadala jako spálené mrtvoly, ne jako těla mužů, kteří uhořeli zaživa. Poukazuje to podle ní na to, že ukrajinští váleční vězni byli ve skutečně špatných podmínkách, hubení a mučení. Máte k tomu nějaké informace?

O tom není pochyb, máme spoustu důkazů. Nedávno zveřejněné děsivé video ukazuje, jak ruský voják z čečenského praporu Ahmat ukrajinskému válečnému zajatci usekl genitálie, střelil ho do hlavy a pak se svázanou nohou táhl po zemi.

Ukrajinská záchranářka Julia Pajevská, která byla před týdny osvobozena z ruského zajetí, popsala, že jí okupanti řekli, že "už je vlastně stejně mrtvá, a tak by pro ni bylo lepší, aby se zabila". Rusové ji tam fyzicky i psychicky týrali.

Věřím jen ukrajinské armádě

OSN je připravena vyslat skupinu expertů, aby prošetřila útok na Olenivku, ale vy jste na Twitteru psala, že jste zklamaná z toho, že nedělá dost. Jak by ta pomoc tedy měla vypadat?

Někdy je chování OSN opravdu velmi překvapivé a to teď nemyslím v pozitivním slova smyslu. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec veřejně řekl, že hned první den po tragédii zaslal OSN dopisy s žádostí o pomoc, nikdy se ale nedočkal žádné odpovědi.

Nejen OSN, ale i Mezinárodní výbor Červeného kříže se zaručily, že se obránci Mariupolu vrátí živí domů. Dosud ale nevidím výsledek jejich práce, jen samé sliby. Nemají žádný vliv na to, co Rusko dělá. A další věc, Kremlu je OSN jednoduše ukradená.

Říkáte tedy, že OSN neplní své sliby?

Nevím, ale jedno je jasné - jednoduše nemohou nebo nechtějí vynaložit dostatečné úsilí na záchranu tisíců životů. Doufám, že se to ale změní a tyto organizace se konečně ostře postaví proti tyranii a teroristům. Dnes už věřím pouze ukrajinské armádě. Proto vyzývám demokratické země, aby dodaly nebo prodaly Kyjevu více zbraní.

Takže podle vás OSN nestojí pevně na straně Ukrajiny?

Jsou tady jasné důkazy, že společně s dalšími organizacemi, které by měly chránit a podporovat mír a bezpečnost, to právě teď nedělají. Nevím, jestli mají strach z Vladimira Putina, vlastně na tom ani nezáleží. I kdyby mu byli loajální, jsou tady tisíce lidských životů, které teď potřebují zachránit. A toho můžeme dosáhnout pouze zastavením Ruska. V současnosti se nemůžeme na nikoho jiného obrátit, proto říkám, že už věřím jen svým vlastním lidem.

Školy v době války

Jako bývalá náměstkyně ukrajinského ministra školství se zabýváte hlavně útoky na ukrajinskou vzdělávací soustavu. Jaký je současný rozsah škod v této oblasti?

Měřítko je obrovské. Rusové bombardováním poškodili celkem 2 188 vzdělávacích institucí, 221 z nich bylo zcela zničeno. Luhansk, Doněck, Charkov, Černihiv a další regiony tím velmi trpí.

Rusko mění školy v okupovaných regionech ve střediska propagandy a nahrazuje ukrajinské učební osnovy těmi ruskými. Víte, kde na Ukrajině se to děje, a máte nějaké záznamy o ukrajinských dětech, které jsou nuceny do takových škol chodit?

Cíl války, kterou Kreml vede proti Ukrajině, je jasný - zničit nezávislou a suverénní zemi. De facto neuznávají náš stát a kulturu. Pro Rusko, jako pro jakoukoliv jinou totalitní zemi, je vzdělání nástrojem propagandy a kontroly. Proto na okupovaných územích naléhavě vyhazují vše, co souvisí s Ukrajinou, ze vzdělávacího procesu. Místo toho pak děti oblbují ruskými příběhy založenými na šovinismu a agresi. Děje se to všude, někdy velice nenápadně, aby o tom rodiče ukrajinských dětí nevěděli. Naše děti totiž propagandu nerozeznají a na to Rusové spoléhají.

Jaký vliv bude mít válka na ukrajinský vzdělávací systém do budoucna? Mnoho dětí s matkami uteklo před invazí, studují v zahraničí nebo nestudují vůbec. Někteří z nich se možná nikdy nevrátí…

Už třetím rokem naše děti studují online a ano, někteří nestudují vůbec, protože se už několik měsíců schovávají v krytech. Nejvíce to zasáhlo děti na základních školách, protože kvůli covidu nic jiného než vzdálenou výuku neznají. Hned po nich nejvíce utrpěly děti z chudších rodin, které nemají počítač, internet - na Ukrajině je takových spoustu. A v neposlední řadě sem patří děti, které musely studovat v podmínkách aktivního nepřátelství.

Téměř dva miliony ukrajinských dětí nyní žijí v zahraničí. Už teď je jasné, že se skutečně minimálně některé z nich na Ukrajinu už nikdy nevrátí, skutečný podíl ale bude záviset na vývoji války. To znamená, že naše země ztratí v nadcházejícím roce mnoho kvalifikovaných občanů, kteří by mohli rozvíjet naši ekonomiku. Věková struktura se posune ještě více k trendu stárnutí, což je další problém.

Co podle vás Ukrajince, kteří před válkou utekli do zahraničí, přiměje, aby se vrátili?

Když uvidí, že je Ukrajina připravena bojovat za kvalitu vzdělání a za odpovídající pracovní podmínky pro učitele. Pokud si to totiž zkusí jinde a zjistí, že se mají v jiné zemi lépe a svým dětem tam poskytnou kvalitnější vzdělání, než měli doposud doma, pak začnou skutečně zvažovat, jestli se vrátit. Ukrajina musí zásadně reformovat vzdělávací programy. A pak samozřejmě záleží na válce, bezpečí je vždy na prvním místě.

