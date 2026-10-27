Ve vesmíru je život, je si jist velitel Bundeswehru. Popsal ale jinou hrozbu z nebes

Šéf vesmírného velitelství německé armády Michael Traut je přesvědčen, že ve vesmíru existují jiné formy života. V rozhovoru pro německá média zhodnotil také to, nakolik podle něj mohou představovat hrozbu a na co se německá armáda musí především připravit. Bundeswehr se přitom v současnosti snaží budovat a posilovat své schopnosti ve vesmíru.
„Jsem si absolutně jistý, že někde tam venku existují jiné formy života,“ řekl Traut časopisu Stern v rozhovoru zveřejněném v úterý.
Šéf vesmírného velitelství německé armády následně dodal, že jeho úřad se zaměřuje především na takzvané blízkozemní objekty – asteroidy, komety a meteoroidy, které se pohybují v blízkosti Země. Podle Trauta existují vědci, kteří tvrdí, že tyto objekty jsou mimozemské lodě. „S těmito vědci ale nesouhlasím,“ dodal.
Nebylo to přitom poprvé, kdy 61letý generálmajor německého letectva promluvil o mimozemském životě. „Pokud jinde existují inteligentní formy života, Bundeswehr předpokládá, že přicházejí v míru,“ řekl Traut v červnovém rozhovoru německému deníku Tagesspiegel.
Hrozba je jinde
Případný kontakt s mimozemskou civilizací podle něj nepředstavuje důvod k vojenskému zbrojení. Za mnohem vážnější riziko považuje hrozby, které si „lidé vytvářejí sami“, uvedl v rozhovoru.
Patří k nim nejen nepřátelské aktivity států, ale také vesmírný odpad, který může poškodit či zničit funkční družice.
Michael Traut je generálmajor německého letectva a velitel vesmírného velitelství Bundeswehru, které vzniklo teprve v roce 2021. Jeho úkolem je sledovat dění na oběžné dráze, vyhodnocovat hrozby pro německé družice a chránit vesmírnou infrastrukturu, na níž závisí vojenská komunikace i další služby.
Jedním z hlavních rizik jsou podle Trauta ruské útoky na satelitní služby. Moskva například ruší signál GPS v Pobaltí, což komplikuje civilní leteckou i námořní dopravu. Na začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Rusko také napadlo satelitní komunikační síť Viasat, čímž narušilo spojení na Ukrajině. Kyjev následně začal používat síť Starlink amerického podnikatele Elona Muska a jeho společnosti SpaceX.
Právě závislost na soukromých společnostech chce Německo nyní omezit. Bundeswehr proto potřebuje posílit vlastní zabezpečenou komunikaci, aby při vojenských operacích nebyl závislý na rozhodnutí jediného podnikatele.
Plány německé armády
Další hrozbu představují družice, které se záměrně přibližují k objektům jiných států. Mohou je sledovat, pokusit se narušit jejich fungování nebo je poškodit. Traut v této souvislosti upozornil na čínské družice schopné připojit se k jiným satelitům a odtáhnout je. Podobné manévry podle něj ukazují, že vesmír se může stát dějištěm stále složitějších vojenských operací.
Německo proto plánuje posílit vlastní vesmírné kapacity. Vláda podle dřívějších informací oznámila záměr investovat do bezpečnosti ve vesmíru 35 miliard eur. Bundeswehr chce rozšířit zejména zabezpečenou satelitní komunikaci a průzkumné schopnosti a omezit závislost na zahraničních poskytovatelích.
Traut rovněž zdůraznil, že cílem není konkurovat síti Starlink, která má na oběžné dráze kolem 11 tisíc satelitů, ale zajistit spolehlivé vojenské spojení v Evropě a jejím okolí. Německá armáda má v současnosti jen sedm až osm vojenských družic a podle šéfa vesmírného velitelství bude potřebovat jejich počet zvýšit o několik stovek.
Mohlo by vás zajímat: Postavil se proti pomoci Ukrajině. Rázná premiérka ho okamžitě srovnala do latě
Svátek zprvu nabídne příjemné teploty, zvrat počasí na sebe nedá dlouho čekat
Pokud chcete využít středečního státního svátku a vyrazit už v úterý večer ven, nezapomeňte se teple obléct. Noc bude chladná, místy mohou teploty klesnout i pod nulu a tvořit se budou mlhy. Samotný sváteční 28. říjen ale nabídne na konec října poměrně příjemné teploty, přesto se může později hodit i deštník. Počasí se pak po zbytek týdne příliš měnit nebude.
Nevídáno, dva evropští státníci volali do Kremlu. Putin jim jasně řekl, co požaduje
Je to po dlouhé době první přímý kontakt evropského státníka s Vladimírem Putinem. S kremelským vládcem v úterý hovořili po telefonu finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Støre. Ihned poté zavolali ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému. Oba skandinávští státníci zdůraznili, že jejich podpora Ukrajiny trvá. Hovor trval hodinu a půl – čtyřikrát déle, než se plánovalo.
Obviňovaly se ze špionáže. Teď svět lyžování žije nečekaným slovenským přátelstvím
Na tohle by šest let zpátky vsadil jen málokdo. Dvě největší rivalky poslední dekády si padají kolem ramen a drží v dlouhém objetí. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová se totiž o víkendu v Rakouském Söldenu srdečně radovala z návratu Slovenky Petry Vlhové.
ODS ruší vzpurnou plzeňskou buňku. Část zastupitelů šla do koalice s ANO
Výkonná rada ODS v úterý odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany. Informoval o tom předseda ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském obvodu, kde se osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů rozdělil na dvě poloviny.
Netanjahuova strana požádala o prodloužení voleb, opozice s tím nesouhlasí
Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua požádala úřady, aby prodloužily úterní parlamentní volby, které mají skončit ve 21:00 SEČ. Opoziční strana Jašar v čele s bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, který je hlavním Netanjahuovým vyzyvatelem, s prodloužením nesouhlasí, informovala agentura AFP.