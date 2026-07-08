Ve Venezuele po zemětřesení z trosek vyprošťují už jen mrtvé, obětí je přes 3600

Dva týdny po zemětřesení ve Venezuele, které si podle posledních údajů vyžádalo nejméně 3685 mrtvých, už tuto zemi opustilo mnoho zahraničních záchranářů. Uvedla to ve středu agentura DPA. Z trosek se totiž vyprošťují už jen mrtví. Počet pohřešovaných není znám, odhady hovoří až o několika desítkách tisíc nezvěstných.
Šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v úterý podle agentury EFE řekl, že z trosek se podařilo dostat živých 6462 lidí, nejvíce krátce po zemětřesení. Posledního živého muže vyprostili minulý týden ve čtvrtek.
„Slyšel jsem někoho na parkovišti říkat, že je to zemětřesení, a najednou se všechno zhroutilo,“ řekl tento týden v nemocnici agentuře AFP třiačtyřicetiletý Hernán Gil, jehož vyprostily 2. července desítky záchranářů po několikadenní složité operaci.
„Dostal jsem ránu do hlavy a když jsem se probral, všude byla tma. V tu chvíli se mě zmocnilo hrozné zoufalství,“ popsal zřícení osmipatrového obchodního centra Gil, který tam pracoval jako hlídač. Dvě silná zemětřesení krátce po sobě zasáhla Venezuelu 24. června.
Ve tmě, napůl klečící, sotva dýchal a téměř se nemohl hýbat, zatímco pokračovaly následné menší otřesy. „Měl jsem pocit, jako by mě trosky zdí úplně drtily,“ vzpomněl Gil, když v nemocnici jen se znehybněnou rukou seděl na posteli a hovořil s AFP. Během dlouhých hodin o samotě myslel na své děti a manželku, která ho neúnavně s pomocí záchranářů hledala.
„Hodně jsem se modlil a prosil jsem Boha: alespoň mi dovol znovu spatřit své děti,“ vzpomínal Gil na chvíli, kdy byl uvězněn v troskách, které mu řezaly do nohou. Krvácel z nosu, oteklo mu oko a nemohl spát. Třetí den uslyšel kroky, ale velmi daleko. Začal křičet a volat o pomoc, až uslyšel odpověď. Pak začala dramatická akce za jeho záchranu. Trvala několik dnů a během ní dostával sondou výživu.
„Byl to zázrak, znovu jsem se narodil,“ popsal chvíle, kdy záchranáři po jeho vytažení z trosek radostí křičeli a objímali se. Gil neví, co bude dál. Teď chce hlavně oslavit synovy narozeniny, užít si dovolenou na pláži a hlavně...už nikdy nepracovat v podzemí.
Naději na nalezení živého syna v troskách 12patrové budovy ve městě Caraballeda neztrácí Francisco Bastardo. „Myslím, že už nám zbývá jen málo, abychom se k mému chlapci dostali," popsal agentuře EFE otec, který odklízí trosky s pomocí známých a sousedů. V budově je podle nich zasypaných, zřejmě mrtvých, 22 lidí a Bastardo doufá, že jeho devítiletý syn je stále naživu. „Už jsme odklidili většinu trosek k našemu bytu, dostali jsme se do kuchyně, dětského pokoje, koupelny,“ popsal.
Venezuelská vláda čelí kritice, že nedostatečně a pomalu pomáhá lidem v zasažených oblastech. Mnozí tak zoufale hledají své blízké v troskách pomocí krumpáčů a lopat v místech, kam ještě nedorazila těžká technika.
Vláda v úterý uvedla, že na odklízení trosek pracuje na 30 tisíc vojáků a policistů a zhruba stejný počet registrovaných dobrovolníků. Počty pohřešovaných neuvedla. Občanská iniciativa Pohřešovaní po zemětřesení ve Venezuele má podle agentury EFE oznámení o více než 30 tisíc lidech, kteří jsou po této přírodní katastrofě nezvěstní.
Sever Venezuely zasáhla ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ) krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Nejvíce zasažen byl stát La Guaira a venezuelská metropole Caracas. Na 18 tisíc lidí zůstalo bez střechy nad hlavou.
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