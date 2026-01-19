Ve věku 93 let zemřel italský návrhář Garavani. Založil módní značku Valentino

Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, zakladatel značky Valentino, informovala v pondělí tisková agentura ANSA. Valentino zemřel pokojně ve svém římském sídle obklopen blízkými, oznámila v prohlášení Nadace Valentina Garavaniho a Giancarla Giammettiho, který byl Valentinovým dlouhodobým společníkem a obchodním partnerem.
Italský módní návrhář Garavani se proslavil luxusními róbami s důmyslnými detaily zvýrazňujícími siluetu. Návrhář korunovaných hlav a červených koberců patřil spolu s Giorgiem Armanim a Karlem Lagerfeldem k velkým módním tvůrcům, kteří si vytvořili osobitý styl nezávisle na komerčních trendech.
Úspěšnou módní značku Valentino založil Garavani v roce 1960 v Římě. Mezinárodně uznávaný luxusní módní dům má síť 211 obchodů ve více než 25 zemích. Jeden z nich se nachází v pražské Pařížské ulici.
Firmu už dávno opustil, na odpočinek odešel v roce 2008 a od té doby se věnoval mimo jiné vlastní umělecké sbírce, nadaci nebo muzeu. Někteří experti ale tvrdili, že Garavani odešel ze své společnosti příliš rychle, poté co ji v roce 2007 ovládli investoři.
„Chci skončit na vrcholu slávy,“ prohlásil po přehlídce na podzim 2007. Do svých nápaditých šatů oblékal korunované hlavy, ale i filmové hvězdy těch nejzvučnějších jmen. Jeho modely oblékaly například Gwyneth Paltrowová, Julia Robertsová či Jennifer Lopezová.
Pohřeb světově proslulého návrháře, který je znám pod svým křestním jménem Valentino, se uskuteční v Římě v pátek 23. ledna v bazilice Panny Marie, andělů a mučedníků. Předtím bude mít veřejnost možnost se s Valentinem rozloučit ve středu a čtvrtek na náměstí Piazza Mignanelli 23, kde sídlí kulturní a výstavní centrum PM23 založené Valentinovou nadací, informovala agentura ANSA.
