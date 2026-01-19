Přeskočit na obsah
Zahraničí

Ve věku 93 let zemřel italský návrhář Garavani. Založil módní značku Valentino

ČTK

Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, zakladatel značky Valentino, informovala v pondělí tisková agentura ANSA. Valentino zemřel pokojně ve svém římském sídle obklopen blízkými, oznámila v prohlášení Nadace Valentina Garavaniho a Giancarla Giammettiho, který byl Valentinovým dlouhodobým společníkem a obchodním partnerem.

Módní návrhář Valentino Garavani na archivním foto z roku 2016.
Módní návrhář Valentino Garavani na archivním foto z roku 2016.
Italský módní návrhář Garavani se proslavil luxusními róbami s důmyslnými detaily zvýrazňujícími siluetu. Návrhář korunovaných hlav a červených koberců patřil spolu s Giorgiem Armanim a Karlem Lagerfeldem k velkým módním tvůrcům, kteří si vytvořili osobitý styl nezávisle na komerčních trendech.

Úspěšnou módní značku Valentino založil Garavani v roce 1960 v Římě. Mezinárodně uznávaný luxusní módní dům má síť 211 obchodů ve více než 25 zemích. Jeden z nich se nachází v pražské Pařížské ulici.

Firmu už dávno opustil, na odpočinek odešel v roce 2008 a od té doby se věnoval mimo jiné vlastní umělecké sbírce, nadaci nebo muzeu. Někteří experti ale tvrdili, že Garavani odešel ze své společnosti příliš rychle, poté co ji v roce 2007 ovládli investoři.

„Chci skončit na vrcholu slávy,“ prohlásil po přehlídce na podzim 2007. Do svých nápaditých šatů oblékal korunované hlavy, ale i filmové hvězdy těch nejzvučnějších jmen. Jeho modely oblékaly například Gwyneth Paltrowová, Julia Robertsová či Jennifer Lopezová.

Pohřeb světově proslulého návrháře, který je znám pod svým křestním jménem Valentino, se uskuteční v Římě v pátek 23. ledna v bazilice Panny Marie, andělů a mučedníků. Předtím bude mít veřejnost možnost se s Valentinem rozloučit ve středu a čtvrtek na náměstí Piazza Mignanelli 23, kde sídlí kulturní a výstavní centrum PM23 založené Valentinovou nadací, informovala agentura ANSA.

K členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, se zatím přihlásily Vietnam a Maďarsko. Ruský prezident Vladimir Putin rovněž obdržel pozvánku k účasti. Česká republika zatím neobdržela oficiální pozvánku ke členství nedostala. Novinářům to v pondělí po jednání s maďarským protějškem Péterem Szijjártóem řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Poloostrov Kamčatka na východě Ruska se potýká s přívaly sněhu, jaké nezažil více než 50 let. Místní obyvatelé vyprávějí o pětimetrových závějích. Někteří dokonce musí vylézat z bytu oknem, aby se vůbec dostali ven, uvedl server Meduza s odvoláním na místní média a zprávy ze sociálních sítí. Právě na internetu se objevují i videa generovaná umělou inteligencí (AI), která dění ještě zveličují.

