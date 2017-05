před 1 hodinou

Ve věku 93 let zemřel bývalý finský prezident Mauno Koivisto. Na svém webu to oznámil úřad současné finské hlavy státu Sauliho Niinistöa. Koivisto byl v pořadí devátým prezidentem severské země, do nejvyšší státní funkce byl ale zvolen jako vůbec první sociální demokrat. Úřad zastával v letech 1982 až 1994. Koivistovo prezidentství je charakterizováno jako nová éra finského parlamentního systému a jako přechod k umírněnému vedení prezidentského úřadu. Až do rozpadu Sovětského svazu Koivisto zachovával finskou politiku neutrality, například nově vzniklou estonskou vládu Helsinky uznaly až poté, co tak učinily světové mocnosti.

Pokračujte dál