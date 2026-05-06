Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner

ČTK

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980.

Zakladatel americké televizní stanice Ted Turner.Foto: Wikimedia Commons
Rodák z Ohia podle agentury AFP v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.

Přestože na počátku sklízel výsměch a poznámky, že zprávy nemohou přinášet zisk, nakonec zvítězil, připomínají média. Karta se obrátila poté, co stanice Cable News Network (CNN) živě odvysílala tragédii raketoplánu Challenger v roce 1986. Skutečný skok do celého světa znamenala invaze do Kuvajtu a následná válka spojenců proti Iráku na počátku 90. let, ve které z mediálního pohledu hráli hlavní roli reportéři CNN v čele s legendárním Peterem Arnettem.

Časopis Time v roce 1991 Turnera jmenoval mužem roku za to, že "ovlivnil dynamičnost událostí a umožnil divákům ve 150 zemích stát se přímými svědky historie". Turner svou stanici v roce 1996 prodal společnosti Time Warner a z odvětví odešel. I později však CNN považoval za "největší úspěch svého života".

Turner se věnoval také skupování půdy, ochraně přírody, chovu bizonů a provozování restaurací. Jako aktivista se zasazoval o celosvětové vymýcení jaderných zbraní. Jeho manželkou byla v letech 1991 až 2001 herečka Jane Fondová.

Turner se narodil v roce 1938 v Cincinnati jako Robert Edward "Ted" Turner III. Navštěvoval vojenskou internátní školu v Tennessee a poté studoval na prestižní Brownově univerzitě, odkud byl však před dokončením studia vyloučen.

