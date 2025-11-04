Architekt války proti teroru. Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Cheney byl 46. viceprezidentem USA a sloužil po boku republikánského prezidenta George Bushe po dvě funkční období v letech 2001 až 2009. Předtím byl kongresmanem za Wyoming a ministrem obrany ve vládě George Bushe staršího.
CNN jej označuje za architekta "války proti teroru" a připomíná, že pomohl zatáhnout USA do války v Iráku na základě chybných závěrů. V posledních letech byl ale Cheney v Republikánské straně do jisté míry izolován, stávajícího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa totiž označil za zbabělce a hrozbu. V loňských prezidentských volbách podle médií volil Kamalu Harrisovou, demokratku a viceprezidentku ve vládě prezidenta Joea Bidena.
"Za 246 let existence naší země nebyl nikdo, kdo by představoval větší hrozbu pro naši republiku než Donald Trump," řekl Cheney v televizi. "Pokusil se ukrást poslední volby pomocí lží a násilí, aby se udržel u moci poté, co ho voliči odmítli. Je to zbabělec," uvedl Cheney s odkazem na volby z roku 2020, v nichž Trump prohrál.
Cheneyovo viceprezidentství poznamenalo období války proti terorismu po útocích z 11. září 2001. Za jeho působení ve funkci už viceprezidentství nebylo pouhou ceremoniální funkcí, Cheney z něj naopak vytvořil síť zákulisních komunikačních kanálů, jimiž ovlivňoval politiku ohledně Iráku, terorismu, prezidentských pravomocích, energetice a dalším základním pilířům republikánské politické agendy, připomněla agentura AP.
Po většinu svého dospělého života se Cheney potýkal s kardiovaskulárním onemocněním a přežil řadu infarktů. Po transplantaci srdce v roce 2012, kterou v rozhovoru v roce 2014 označil za "životní dar", vedl plnohodnotný a aktivní život v penzi.