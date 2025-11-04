Zahraničí

Architekt války proti teroru. Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Ve věku 84 let zemřel bývalý americký republikánský viceprezident ve vládě George Bushe Dick Cheney. V úterý o tom informovala agentura Reuters a s odvoláním na politikovu rodinu také web stanice CNN. Cheney podlehl v pondělí v noci komplikacím spojeným se zápalem plic a kardiovaskulárním onemocněním, uvedla rodina.
Bývalý americký viceprezident Dick Cheney na archivním snímku.
Bývalý americký viceprezident Dick Cheney na archivním snímku. | Foto: Reuters

Cheney byl 46. viceprezidentem USA a sloužil po boku republikánského prezidenta George Bushe po dvě funkční období v letech 2001 až 2009. Předtím byl kongresmanem za Wyoming a ministrem obrany ve vládě George Bushe staršího.

CNN jej označuje za architekta "války proti teroru" a připomíná, že pomohl zatáhnout USA do války v Iráku na základě chybných závěrů. V posledních letech byl ale Cheney v Republikánské straně do jisté míry izolován, stávajícího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa totiž označil za zbabělce a hrozbu. V loňských prezidentských volbách podle médií volil Kamalu Harrisovou, demokratku a viceprezidentku ve vládě prezidenta Joea Bidena.

Související

To, co se v Afghánistánu a Iráku nemohlo podařit, mají USA na Ukrajině na dosah

Donald Trump

"Za 246 let existence naší země nebyl nikdo, kdo by představoval větší hrozbu pro naši republiku než Donald Trump," řekl Cheney v televizi. "Pokusil se ukrást poslední volby pomocí lží a násilí, aby se udržel u moci poté, co ho voliči odmítli. Je to zbabělec," uvedl Cheney s odkazem na volby z roku 2020, v nichž Trump prohrál.

Cheneyovo viceprezidentství poznamenalo období války proti terorismu po útocích z 11. září 2001. Za jeho působení ve funkci už viceprezidentství nebylo pouhou ceremoniální funkcí, Cheney z něj naopak vytvořil síť zákulisních komunikačních kanálů, jimiž ovlivňoval politiku ohledně Iráku, terorismu, prezidentských pravomocích, energetice a dalším základním pilířům republikánské politické agendy, připomněla agentura AP.

Po většinu svého dospělého života se Cheney potýkal s kardiovaskulárním onemocněním a přežil řadu infarktů. Po transplantaci srdce v roce 2012, kterou v rozhovoru v roce 2014 označil za "životní dar", vedl plnohodnotný a aktivní život v penzi.

 
Mohlo by vás zajímat

Šli jen vyvenčit psa, nesli bílou vlajku. Rusové seniory zabili drony, tvrdí Ukrajina

Šli jen vyvenčit psa, nesli bílou vlajku. Rusové seniory zabili drony, tvrdí Ukrajina

Členové Hamásu našli tělo dalšího rukojmího, doručí ho Izraeli. Osm jich stále chybí

Členové Hamásu našli tělo dalšího rukojmího, doručí ho Izraeli. Osm jich stále chybí

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

"Obrovské uspokojení." Ukrajinec pro Rusy nastražil bombu, past sklapla dokonale

"Obrovské uspokojení." Ukrajinec pro Rusy nastražil bombu, past sklapla dokonale
1:01
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Dick Cheney George Bush viceprezident smrt úmrtí

Právě se děje

před 1 minutou
Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF povede Čech Klement

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF povede Čech Klement

Je to poprvé, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.
před 4 minutami
Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného
Přehled

Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného

Pražský Golem nebyl dílem Maharala (rabi Löwa). Odhalte, jak se zrodil mýtus 19. století, který mylně považujeme za renesanční. Fakta versus fikce.
před 13 minutami
Skvělý úspěch mladých slávistů, Arsenal rozdrtili pěti góly

Skvělý úspěch mladých slávistů, Arsenal rozdrtili pěti góly

Červenobílí v Youth League, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, napravili předchozí prohru v Bergamu a potřetí ze čtyř kol bodovali.
před 15 minutami
Mladí přispívají víc na klima, když vědí, že jejich dar uvidí ostatní, ukázal průzkum

Mladí přispívají víc na klima, když vědí, že jejich dar uvidí ostatní, ukázal průzkum

Ochotu mladých lidí finančně přispět na snižování emisí oxidu uhličitého ovlivňuje to, zda vrstevníci uvidí jejich rozhodnutí.
před 22 minutami
"Taylor mě podržela." Siniaková s parťačkou zvládly i těžké chvíle, postup je blízko

"Taylor mě podržela." Siniaková s parťačkou zvládly i těžké chvíle, postup je blízko

Česko-americká dvojice může získat jistotu semifinále na Turnaji mistryň ještě dnes.
před 31 minutami
Kněz strávil s Dukou poslední hodiny života. "Odešel tiše, jako voják," popisuje

Kněz strávil s Dukou poslední hodiny života. "Odešel tiše, jako voják," popisuje

"Nikdy nevyužíval toho, že byl vězněný komunisty, aby se prohlašoval za chudáka. Měl v sobě přirozenou skromnost," říká kněz Romuald Štěpán Rob.
Aktualizováno před 1 hodinou
Šli jen vyvenčit psa, nesli bílou vlajku. Rusové seniory zabili drony, tvrdí Ukrajina

ŽIVĚ
Šli jen vyvenčit psa, nesli bílou vlajku. Rusové seniory zabili drony, tvrdí Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy