před 7 minutami

Ve věku 82 let zemřel bývalý německý prezident Roman Herzog. V úterý o tom informovala agentura DPA. Herzog, který stál v čele Německa v letech 1994 až 1999, v té době hrál důležitou úlohu při jednání o česko-německé deklaraci. Právník Herzog byl prvním prezidentem Německa, který byl zvolen do úřadu po sjednocení východní a západní části země. Před nástupem do nejvyššího úřadu v červenci 1994 stál od roku 1987 v čele Spolkového ústavního soudu.

autor: ČTK