Zemřel nejstarší nosorožec černý na světě. Samici Faustě bylo rekordních 57 let

Ve věku 57 let zemřela samice nosorožce černého Fausta, jež byla považována za nejdéle žijící zástupkyni tohoto druhu. V sobotu to oznámili činitelé tanzanského národního parku Ngorongoro, kde zvíře volně žilo po většinu svého života.

Fausta zemřela přirozenou smrtí v útulku pro divoká zvířata, kde pobývala několik posledních let. Většinu svého času však strávila ve volné přírodě, informovala agentura AFP.

"Fausta žila déle, než jakýkoliv jiný nosorožec na světě a volně se pohybovala po Ngorongoru po dobu 54 let," uvedl ve vyjádření národní park.

Na zvíře vědci poprvé narazili v roce 1965, když mu byly tři nebo čtyři roky. V roce 2016 se však začal zhoršovat jeho zdravotní stav. Strážci parku tehdy Faustu přesunuli do útulku poté, co utrpěla vážná zranění po několika útocích hyen.

Za dosud nejdéle žijícího nosorožce bílého je považována samice Sana, která zemřela v roce 2017 ve věku 55 let v jedné z francouzských zoo. Podle odborníků je očekávaná délka života u divoce žijících nosorožců mezi 37 a 43 lety, u zvířat v zajetí je to až 50 let.

Nosorožců černých, neboli též dvourohých, žilo podle stránek Zoo Dvůr Králové na jih od Sahary v roce 1970 okolo 65 000 kusů. "V důsledku nekontrolovaného lovu a zejména pytláctví však jejich stavy poklesly až na 2 300 jedinců v roce 1993. Po řadě ochranářských opatření se jejich počet ve volné přírodě vyšplhal přes pět tisíc, počet zvířat východního poddruhu je ale stále odhadován na pouhých 800, konstatují stránky.

V ZOO Dvůr Králové je tento poddruh chován od sedmdesátých let minulého století a dosud se tu narodilo 46 mláďat. Tato česká zoologická zahrada navíc patří k nejlepším chovatelům nosorožců dvourohých v lidské péči na světě a rovněž se podílí na jejich záchraně přímo v jejich původním prostředí.