Přímý přenos: Na Svatopetrském náměstí začal pohřeb Benedikta XVI.

Na Svatopetrské náměstí dorazily už za tmy tisíce lidí, aby se zúčastnili pohřbu emeritního papeže Benedikta XVI. Pohřeb začal v 9:30 a vede jej nynější papež František. Akce se účastní i mnoho delegací ze zahraničí, Česko zastupuje premiér Petr Fiala. Podívejte se ve videu níže na přímý přenos z události.

Ačkoliv Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, nezemřel za pontifikátu, protože ze zdravotních důvodů rezignoval, jeho pohřeb se v mnohém podobá pohřbům hlav katolické církve.

LIVE: Pope Francis presides over funeral of former Pope Benedict https://t.co/USnPv8HlM0 — Reuters (@Reuters) January 5, 2023

Jeho tělo bylo ve středu večer uloženo do rakve z cypřišového dřeva, která byla následně přemístěna před baziliku před provizorní oltář. Zádušní mše je až na některé pasáže sloužena v latině a skončit by měla v 11:00. Poté bude rakev vložena do zinkového pouzdra a následně do další dřevěné rakve. Emeritní papež bude pohřben do hrobky v kryptě pod Svatopetrskou bazilikou.

Na spořádaný průběh pohřbu dohlíží kromě uniformované i neuniformované policie příslušníci polovojenské policie a také na 500 dobrovolníků civilní ochrany.

Benedikt zemřel v sobotu ve věku 95 let ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae. V čele katolické církve stál v letech 2005 až 2013, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Stal se prvním papežem po zhruba 600 letech, který tak učinil.