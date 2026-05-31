Ve Varšavě začne v pondělí platit noční zákaz prodeje alkoholu v obchodech

Od pondělka začne v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. O zákazu rozhodlo v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22:00 do 06:00 následujícího dne.
Jedinou výjimku budou obchody v bezcelní zóně na letišti Fryderyka Chopina, píše agentura PAP. Omezení se netýká barů, hospod a restaurací.
Primátor Rafal Trzaskowski v minulosti uvedl, že rozhodnutí je reakcí na problémy, které Varšavu dlouhodobě trápí. „Hluk, veřejné rušení pořádku, intervence policie a bezesné noci pro obyvatele města,“ citovala Trzaskowského agentura AFP.
Opatření navazuje na pilotní projekt, který byl zahájen 1. listopadu 2025 ve dvou městských čtvrtích, Śródmieście a Praga-Pólnoc. Analýza dat podle PAP ukazuje, že tam noční zákaz prodeje alkoholu vedl k poklesu incidentů o 23,7 procenta.
Noční maloobchodní zákaz prodeje alkoholu již platí v Krakově, Gdaňsku, Štětíně, Lublinu či Bydhošti. V jiných městech, včetně Poznaně, Vratislavi či Katovic, se zákaz vztahuje pouze na historická centra a střed měst.
