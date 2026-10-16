Ve válce proti Ukrajině padlo skoro 300 tisíc ruských vojáků

Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutala Moskva proti Ukrajině, padlo nejméně 281 753 vojáků bojujících v ruské armádě. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné počty zabitých podle ní budou vyšší.
Největší podíl úmrtí připadá na příslušníky motostřeleckých jednotek, napsala BBC. Analýzu ztrát podle vojenských uskupení učinila s ohledem na to, že se podařilo určit jednotky u necelých 150 tisíc padlých. Do první desítky s nejvyššími ztrátami podle ní spadá také 810. a 155. brigáda námořní pěchoty a 76. výsadková útočná divize, které přišly v bojích proti Ukrajině o zhruba 1800 až 2000 členů každá.
Výsadková vojska a námořní pěchota jsou tradičně považovány za elitu ruské armády, napsala BBC. Odborníci podle ní poukazují na to, že ruské velení často nasazuje výsadkové jednotky a námořní pěchotu k řešení nejkritičtějších situací na frontě. Vzhledem k velkému množství náročných úseků na frontové linii není dostatek času na to, aby byly tyto jednotky staženy do týlu k řádnému odpočinku a obnově sil, uvedla stanice.
Současné složení a úroveň výcviku jednotek ruských výsadkových vojsk i námořní pěchoty se zároveň podle ní liší od standardů, které tyto útvary splňovaly na počátku války. Vojáky s dlouholetým specializovaným výcvikem a bojovými zkušenostmi ze Sýrie, kteří padli nebo byli zraněni, postupně nahrazují mobilizovaní muži a noví vojáci z povolání, kteří jsou na frontu posíláni po krátkém výcviku, uvedla stanice.
Upozornila také, že ve válce proti Ukrajině čelí příslušníci všech tří zmíněných uskupení obviněním ze spáchání válečných zločinů. Například vyšetřování deníku The New York Times spojilo vojáky 234. pluku 76. výsadkové divize s vraždami civilistů v Buči, píše stanice. Rusko popírá, že by se jeho armáda dopustila jakýchkoli válečných zločinů.
Skutečné ztráty budou podle BBC pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit. Vojenští odborníci naznačují, že analýza ruských hřbitovů, válečných památníků a nekrologů může pokrýt 45 až 65 procent skutečného počtu obětí. Reálný počet padlých ruských vojáků se tak podle stanice může pohybovat mezi zhruba 512 tisíc až 626 tisíc. Toto číslo dále naroste při započtení zabitých bojovníků ze separatistických útvarů na východě Ukrajiny během roku 2022 a severokorejských vojáků.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské invazi pátým rokem. Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet bojovníků je podle něho nezvěstných.
Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinský dron útočí zna ruský útočný vrtulník Mi-28NM za letu
ŽIVĚ V Česku začalo druhé kolo senátních voleb, vzejde z nich 22 senátorů
V Česku začalo v pátek odpoledne druhé kolo letošní obměny třetiny Senátu, v němž bude zvoleno zbývajících 22 senátorů či senátorek z dvojnásobného počtu finalistů. Pět senátorů bylo nově či opětovně vybráno před týdnem v prvním kole.
Vrahem osmileté dívky byl policista. Záhadu po 66 letech vyřešila DNA
Na ranní mši už osmiletá Gloria Kowalewiczová nedorazila. V listopadu 1960 ji někdo v Chicagu unesl jen pár bloků od domova a dvakrát střelil do hlavy. Policie vyslechla přes 1300 lidí, jméno pachatele však zůstávalo záhadou dlouhých 66 let. Zlom přinesla až moderní analýza DNA z dívčina kabátu: stopy dovedly kriminalisty k muži, který po vraždě sám léta sloužil jako detektiv na kriminálce.
Pavel příští týden míří do Berlína, čeká ho jednání s kancléřem Merzem o bezpečnosti
Německý kancléř Friedrich Merz se ve středu 21. října v Berlíně sejde s českým prezidentem Petrem Pavlem. V pátek to oznámil tiskový úřad spolkové vlády s tím, že schůzka v kancléřství bude pracovní a že tématem budou mimo jiné zahraniční a bezpečnostně politické otázky.
„Odkud se vzal?“ Hokej žije neznámým brankářem s nadpozemskými čísly
Zřejmě žádný hokejový brankář na planetě momentálně nemá takovou formu jako Jonas Neffin, který naprosto dominuje v jednom z nejlepších klubů Evropy. Ještě nedávno byl přitom „zašitý“ v nižší lize a téměř nikdo ho neznal.
ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.